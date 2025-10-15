  • SanansaattajaMaksumuuri

🔒 Aamupalaksi psalmeja

15.10.2025

 

Karkun evankelisen opiston rehtori Milka Jääskeläinen on syvällinen jalkapallofani, joka neuloo itsensä pois päivän hektisyydestä. Hänestä opettajan on tärkeää kuunnella oppilaitaan tarkalla korvalla.

Luokanopettaja ja uskonnon aineenopettaja Milka Jääskeläinen aloitti Karkun evankelisen opiston rehtorina elokuussa. Hänen henkilökohtainen historiansa opiston kanssa on aiemmin ollut ”vähäinen” käsittäen kuitenkin esimerkiksi lintukurssille osallistumista ja juhannuksenviettoa.

– Olen silti jo aiemmin tiennyt, että tämä paikka on monelle ihmiselle tärkeä ihan tunnetasolla, Jääskeläinen kertoo.

Laadukas verkkojournalismi vaatii resursseja.
Vain 6,9 € kuukaudessa saat Sanansaattajan verkkojutut luettaviksesi
ja tuet kristillisiä kirjoittajia.

Artikkeli Aamupalaksi psalmeja julkaistiin ensimmäisen kerran Sley Verkkokauppa.

  • Sley

Jaa tämä artikkeli

Avainsanat

SanansaattajaMaksumuuri

Lisää artikkeleita: