  • SanansaattajaMaksumuuri

🔒 Augustinus ei uskonut kristilliseen suurvaltaan maan päällä

29.04.2026

 

Jumalan valtion ensimmäinen osa julkaistiin, kun sen suomentaja Heikki Koskenniemi oli vielä elossa. Toisen osan valmistuminen oli pitkä prosessi. Erkki Koskenniemi kertoo teoksen toisen osan esipuheessa henkilökohtaisen muiston vaiheesta.

Kun Heikki Koskenniemi oli sairaalassa ja jo hyvin heikko, Erkki Koskenniemi istui hänen vuoteensa vierellä ja kävi Jumalan valtion suomennosta läpi.

– Minulla ei ollut käsitystä siitä, että seuraava yö olisi isäni viimeinen, vaikka minun olisi pitänyt ymmärtää se. Olin juuri lukenut tekstin, jossa Augustinus pohtii kristityn ihmisen kuolemaa. Siinä hän kirjoittaa: ”Kuolema ei ole muuttunut pahasta hyväksi asiaksi. Jumala on vain suonut niin suuren armon, että kuolemasta, joka varmasti on elämän vastakohta, on tullut elämään johtava tie.”

Tätä kohtaa lukiessaan Koskenniemi huomasi, että kirja oli laitettava sivuun ja saateltava isä kirkkauteen.

– Kun sitten muokkasin suomennosta, kuulin siinä jatkuvasti edesmenneen isäni äänenpainot. Työ oli ikään kuin vuoropuhelua hänen kanssaan.

Sanansaattajan verkkojuttu

Jatka lukemista

Sanansaattajan verkkojutut ovat tilaajille. Tilaamalla jatkat lukemista heti ja tuet samalla laadukasta kristillistä journalismia.

Jatka lukemista

Artikkeli Augustinus ei uskonut kristilliseen suurvaltaan maan päällä julkaistiin ensimmäisen kerran Sleyn kauppa.

  • Sley

Avainsanat

SanansaattajaMaksumuuri

Lisää artikkeleita: