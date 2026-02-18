  • SanansaattajaMaksumuuri

🔒 Elämää itsekkyyden läpitunkemassa kulttuurissa

18.02.2026

 

Länsimaisen kulttuurin korostama äärimmäinen yksilöllisyys ei tee ihmisestä onnellista vaan pikemminkin ahdistuneen. Psykologian professori Liisa Keltikangas-Järvinen kehottaakin lopettamaan jatkuvan omien tunteiden vatvomisen ja siirtämään katseen toiseen ihmiseen.

Onko ihminen muuttunut itsekkääksi muutaman viime vuosikymmenen aikana? Ei, vastaa psykologian professori Liisa Keltikangas-Järvinen uusimmassa kirjassaan Itsekkyyyden aika (WSOY 2025). Kirjan viesti kiinnostaa: sen ensimmäinen painos myytiin saman tien loppuun.

Ehkäpä hätkähdyttävin Keltikangas-Järvisen väitteistä on, että kulttuurissamme vallitseva ihmiskuva on muuttunut.  Ihmisessä ei siis ole tapahtunut perustavanlaatuista muutosta, jonka myötä hänestä olisi tullut itsekäs ja itsekeskeinen.  Ihmisenä olemiselle ja käyttäytymiselle asetetut normit ovat sen sijaan muuttuneet voimakkaasti.

