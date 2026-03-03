-
Connector.
SanansaattajaMaksumuuri
🔒 Elämäni ristipistot
03.03.2026
Sanottakoon heti kättelyssä, että kädentaidot eivät ole erityinen ylpeilyn aiheeni. Viidennellä luokalla tosin taiteilin oikein kelvollisen Repe Sorsa -ristipistotyön, jonka historia on harmillisesti hävittänyt. Sen sijaan hymynaama, jonka yritin yläasteen kässätunnilla kirjoa kellotaulukankaaseen, oli niin epämuodostunut, että siitä pystyi vetämään vain hataria yhtymäkohtia 70-luvun ”Have a nice day” -hippikuvioon. Vedin omat johtopäätökseni enkä ole sen […]
Artikkeli Elämäni ristipistot julkaistiin ensimmäisen kerran Sleyn kauppa.
Lisää artikkeleita:
- 🔒 Luottamus ruokkii iloa
- 🔒 Paasto – mahdollisuus, ei vaatimus
- 🔒 Elämäni ristipistot
- 🔒 Kristillinen seksuaalietiikka on valo pimeässä
- 🔒 Rauhan asialla
- 🔒 Elämää itsekkyyden läpitunkemassa kulttuurissa
- 🔒 Pelimanni palveluammatissa
- 🔒 Mitä on Pyhän Hengen pilkka?
- 🔒 ”Meidän toivollamme on nimi, ja se on Jeesus!”
- 🔒 Herätys ja liike