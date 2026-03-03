  • SanansaattajaMaksumuuri

🔒 Elämäni ristipistot

03.03.2026

 

Sanottakoon heti kättelyssä, että kädentaidot eivät ole erityinen ylpeilyn aiheeni. Viidennellä luokalla tosin taiteilin oikein kelvollisen Repe Sorsa -ristipistotyön, jonka historia on harmillisesti hävittänyt. Sen sijaan hymynaama, jonka yritin yläasteen kässätunnilla kirjoa kellotaulukankaaseen, oli niin epämuodostunut, että siitä pystyi vetämään vain hataria yhtymäkohtia 70-luvun ”Have a nice day” -hippikuvioon. Vedin omat johtopäätökseni enkä ole sen […]

