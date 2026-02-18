  • SanansaattajaMaksumuuri

🔒 Herätys ja liike

18.02.2026

 

”Oli herätys, syntyi liike. Loppui herätys ja loppui liike, mutta jäljelle jäi herätysliike.” Tämä humoristinen kasku nostaa esille kysymyksen: Mikä “herätysliike”? Onko se perinneliike, jossa muistellaan menneitä – vai jotain muuta?

Suomen evankelis-luterilainen kirkko on globaalisti tarkasteltuna ainutlaatuinen protestanttinen kirkkokunta, sillä sen muodostavat useat eri vuosikymmeninä ja eri vuosisadoilla syntyneet ja siksi hiukan eri painotuksia omaavat herätysliikkeet. Evankelinen herätysliike on yksi näistä.

Evankelisuus syntyi 1800-luvulla, kun nuori pastori Fredrik Gabriel Hedberg kipuili oman syntisyytensä kanssa vaatimuskeskeisessä kristillisessä ilmapiirissä. Hedbergin Raamatun äärellä oivaltama “koko maailman autuus” oli vapauttava löytö. Siinä kiteytyy Raamatun ydinviesti, koko maailmanlaajuisen kirkon liikevoima ja yksittäisen ihmisen turva: “Hän [Jeesus] on meidän syntimme sovittaja, eikä vain meidän vaan koko maailman.” (1. Joh 2:2)

