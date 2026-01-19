  • SanansaattajaMaksumuuri

🔒 Hyvä osa

19.01.2026

 

Ihmiset etsivät hyvää osaa. Jokainen toivoisi saavansa hyvän elämän. Ihmiselämässä onkin paljon hyvää ja kaunista. Läheisen ihmisen kanssa jaettu rakkaus ja luottamus, luomakunnan mykistävä monimuotoisuus ja lapsen hauras kauneus kertovat hyvästä Luojasta.

Kaikesta hyvästä ja kauniista huolimatta ihmiselämään kuuluvat myös suru ja pettymys. Me kohtaamme vaikeuksia, sairastumme ja kerran kuolemme. Kauneus on katoavaa, sanotaan vanhassa sananlaskussa. Kuinka syvällinen totuus noihin sanoihin kätkeytyykään! Ne pukevat elämän rajallisuuden ja synnin todellisuuden kolmeen pieneen sanaan.

Siksi hyvään elämään ei riitä ulkoisesti hyvä elämä. Me tarvitsemme sydämen yhteyttä elävään Jumalaan. Kirkkoisä Augustinus tiivisti tämän totuuden kauniisti: ”Minun sieluni on levoton, kunnes se löytää rauhan Sinussa, Jumalani.” Mutta kuinka helposti keskitymmekään toisarvoiseen ja unohdamme tärkeimmän. Puuhailemme rauhattomina, vaikka levon Lähde kutsuu meitä lepäämään.

Tilaa verkkolukuoikeus 6,9 €/kk
Kirjaudu sisään

Laadukas verkkojournalismi vaatii resursseja.
Vain 6,9 € kuukaudessa saat Sanansaattajan verkkojutut luettaviksesi
ja tuet kristillisiä kirjoittajia.

Artikkeli Hyvä osa julkaistiin ensimmäisen kerran Sleyn kauppa.

  • Sley

Avainsanat

SanansaattajaMaksumuuri

Lisää artikkeleita: