🔒 Jumalan sanan saarnaa 24/7

Olen jäänyt koukkuun, tällä kertaa positiivisella tavalla. Sley avasi muutama viikko sitten Evankeliumin ääni -nettiradion, joka lähettää taukoamatta mediakirjastoon vuosien ajan tallennettuja saarnoja, puheita ja raamattuopetuksia. Tallenteita on kaiken kaikkiaan yli 10 000! Näitä olen kuunnellut kuntosalilla, koiralenkillä ja taloyhtiön askarteluhuoneessa uusia jalkalistoja jiiriin sahatessa. Sana on puhutellut. On ollut myös hienoa huomata, miten lukuisien eri puhujien sanoissa kuuluu sama iankaikkinen evankeliumi Jeesuksen verestä ja kuoleman voittamisesta.

Apostoli Paavali kehottaa kolossalaisia: ”Antakaa Kristuksen sanan asua runsaana keskuudessanne.” (Kol. 3:16) Paavali ei voinut edes aavistaa, miten hänen toiveensa parin tuhannen vuoden jälkeen toteutuisi uuden teknologian avustuksella. Painokoneen keksiminen teki aikoinaan mahdolliseksi Jumalan sanan laajan ja nopean levittämisen kirjoitetussa muodossa. Radio ja vielä paremmin internet ovat tuoneet sanan myös kuunneltavassa muodossa lähes jokaisen ihmisen saataville ajasta ja paikasta riippumatta. Sanan kylvö on runsasta. Jumala antakoon siemenelle runsaan kasvun.

Toivoisin, että moni sellainenkin, joka kritisoi Sleytä ahtaasta lakihenkisyydestä, löytäisi nettiradiomme ja kuuntelisi edes muutaman tallenteen. Hän voisi yllättyä. Kirkkopoliittiset kannanotot ja ahdistava lakihenkisyys ovat loistaneet poissaolollaan ainakin niissä opetuksissa, joita minä olen toistaiseksi kuunnellut. Toki yli 10 000 puheen joukossa saattaa olla sellaistakin – mediakirjastoon kun ei sovelleta sensuuria.