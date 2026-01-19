  • SanansaattajaMaksumuuri

🔒 Konventikkeliplakaatin uusi tuleminen

19.01.2026

 

Tuomiokapitulit ovat viime aikoina yrittäneet rajoittaa herätysliikkeiden jumalanpalvelusyhteisöjen toimintaa. Toimenpiteet ovat kaikuja melkein 160 vuotta sitten kumotun konventikkeliplakaatin ajoilta.

Tammikuun 12. päivänä tuli kuuluneeksi tasan kolmesataa vuotta konventikkeliplakaatin nimellä tunnetun kuninkaallisen asetuksen julkaisemisesta. Konventikkeliplakaatti kielsi konventikkelien eli yksityisten hartauskokousten pidon Ruotsin valtakunnassa.

Konventikkeliplakaatin taustalla olivat 1600-luvun lopulla etenkin Saksassa nousseet pietistiset liikkeet. Plakaatti ei ollut Ruotsissa ensimmäinen lajissaan. Ruotsin kuningas Kaarle XI oli julkaissut asetuksen pietistejä vastaan jo vuonna 1691 koskien Saksassa olevia Ruotsin alueita. Vuonna 1711 julkaistiin ”varoitus kaikenlaisiin erhetyksiin ja haaveiluihin nähden”. Siinä konventikkelien pito leimattiin kielletyksi. Keskeinen henkilö plakaatin valmistelussa oli suomalaissyntyinen maamarsalkka Arvid Horn. Plakaatin hyväksyi laiksi kuningas Fredrik I.

Tilaa verkkolukuoikeus 6,9 €/kk
Kirjaudu sisään

Laadukas verkkojournalismi vaatii resursseja.
Vain 6,9 € kuukaudessa saat Sanansaattajan verkkojutut luettaviksesi
ja tuet kristillisiä kirjoittajia.

Artikkeli Konventikkeliplakaatin uusi tuleminen julkaistiin ensimmäisen kerran Sleyn kauppa.

  • Sley

Avainsanat

SanansaattajaMaksumuuri

Lisää artikkeleita: