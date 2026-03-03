  • SanansaattajaMaksumuuri

🔒 Kristillinen seksuaalietiikka on valo pimeässä

03.03.2026

 

Jälkikristillisessä läntisessä maailmassa kristillisen perhe- ja seksuaalimoraalin elämää suojelevaa vaikutusta ei enää tunnisteta eikä tunnusteta. Myös kristityt elävät Raamatun ja Hollywoodin välissä, sanoo teologian tohtori Erkki Koskenniemi. Viime kuukausina kansainvälisiä uutisia on hallinnut nimi Epstein. Sijoittaja Jeffrey Epsteinin ja hänen vaikutusvaltaisen ystäväpiirinsä harjoittama ihmiskauppa ja seksuaalirikokset kuohuttavat joka maailmankolkassa. Tutkinnan paljastamat kamaluudet – ja huhut […]

