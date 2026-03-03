-
Connector.
SanansaattajaMaksumuuri
🔒 Kristillinen seksuaalietiikka on valo pimeässä
03.03.2026
Jälkikristillisessä läntisessä maailmassa kristillisen perhe- ja seksuaalimoraalin elämää suojelevaa vaikutusta ei enää tunnisteta eikä tunnusteta. Myös kristityt elävät Raamatun ja Hollywoodin välissä, sanoo teologian tohtori Erkki Koskenniemi. Viime kuukausina kansainvälisiä uutisia on hallinnut nimi Epstein. Sijoittaja Jeffrey Epsteinin ja hänen vaikutusvaltaisen ystäväpiirinsä harjoittama ihmiskauppa ja seksuaalirikokset kuohuttavat joka maailmankolkassa. Tutkinnan paljastamat kamaluudet – ja huhut […]
Artikkeli Kristillinen seksuaalietiikka on valo pimeässä julkaistiin ensimmäisen kerran Sleyn kauppa.
Lisää artikkeleita:
- 🔒 Luottamus ruokkii iloa
- 🔒 Paasto – mahdollisuus, ei vaatimus
- 🔒 Elämäni ristipistot
- 🔒 Kristillinen seksuaalietiikka on valo pimeässä
- 🔒 Rauhan asialla
- 🔒 Elämää itsekkyyden läpitunkemassa kulttuurissa
- 🔒 Pelimanni palveluammatissa
- 🔒 Mitä on Pyhän Hengen pilkka?
- 🔒 ”Meidän toivollamme on nimi, ja se on Jeesus!”
- 🔒 Herätys ja liike