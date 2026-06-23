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🔒 Lähetystyöntekijöiden määrä on romahtanut

23.06.2026

 

Suomen Lähetysneuvoston puheenjohtajistoon kuuluva Hanna Lindberg painottaa, että lähetystyössä on edelleen kyse kutsumuksesta.

Suomen lähetysneuvosto (SLN) julkaisi toukokuun viimeisellä viikolla tilaston, josta selviää suomalaisten lähetystyöntekijöiden lukumäärä vuonna 2025 sekä yhteenveto viimeisten sadan vuoden ajalta. Mukana ovat lähetystyöntekijät kaikista SLN:n entisistä ja nykyisistä jäsenyhteisöistä, joista SLN on saanut tiedot.

Tilaston mukaan lähetystyöntekijöiden määrä suomalaisissa lähetysjärjestöissä on pudonnut 1960-luvun puolivälin tasolle.

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