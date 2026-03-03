  • SanansaattajaMaksumuuri

🔒 Luottamus ruokkii iloa

03.03.2026

 

Laura Häkli on elämänsä aikana menettänyt kahdeksan läheistä ihmistä. Suomen ekumeenisen neuvoston pääsihteerin mielestä puhe jälleennäkemisen toivosta on hiukan epämääräistä. Mieluummin Häkli puhuisi luottamuksesta siihen, että saa kerran nähdä edesmenneet läheisensä taivaassa. Santiago de Compostelassa, Luoteis-Espanjassa pyhiinvaeltajien virta kulkee kohti katedraalia. Sen holvien alle päättyy kahdeksansadan kilometrin pituinen Pyhän Jaakobin vaellusreitti. Parikymppinen yhteiskuntatieteiden opiskelija Suomesta […]

