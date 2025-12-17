  • SanansaattajaMaksumuuri

🔒 Maahanmuuttajaseurakunnassa on joulu joka päivä

17.12.2025

 

Saksassa kulttuurikristillisyys voi edelleen hyvin, ja muslimimaahanmuuttaja saattaa kuulla evankeliumin jopa kaupallisilla joulumarkkinoilla.

Eräänä adventtina tuolloin vielä Sleyn lähettinä Saksassa työskennellyt Marko Turunen saarnasi persiaksi siitä, miten Jeesus ratsasti aasilla Jerusalemiin. Eräs seurakuntalainen, hyvin tuore kristitty, halusi ystävällisesti neuvoa Markoa, ettei tekstissä varmastikaan puhuta aasista.

Hän luuli Markon hakeneen persian kielen sanaa, joka tarkoittaa hevosta.

Tilaa verkkolukuoikeus 6,9 €/kk
Kirjaudu sisään

Laadukas verkkojournalismi vaatii resursseja.
Vain 6,9 € kuukaudessa saat Sanansaattajan verkkojutut luettaviksesi
ja tuet kristillisiä kirjoittajia.

Artikkeli Maahanmuuttajaseurakunnassa on joulu joka päivä julkaistiin ensimmäisen kerran Sley Verkkokauppa.

  • Sley

Avainsanat

SanansaattajaMaksumuuri

Lisää artikkeleita: