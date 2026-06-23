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🔒 ”Maan sato on aina suuri siunaus”

23.06.2026

 

Viime talvena kananmunista oli pulaa ja jauhelihahyllyt huusivat tyhjyyttään. Ruoantuotannossa on riskejä, joita ei hallitse kukaan muu kuin Jumala, muistuttaa maanviljelijä, agronomi ja MTK Keski-Pohjanmaan tuore toiminnanjohtaja Niko Hyppönen. Vastuunsa on silti myös suomalaisella kuluttajalla.

MTK Keski-Pohjanmaan tuore toiminnanjohtaja Niko Hyppönen syntyi kälviäläisellä maitotilalla ja imi rakkauden maatalouteen jo kotinavetan lehmien maidosta.

– Olen aina esitellyt itseni pienen maitotilan isona poikana, hän lohkaisee.

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Artikkeli ”Maan sato on aina suuri siunaus” julkaistiin ensimmäisen kerran Sleyn kauppa – Luterilainen verkkokauppa | Kirjat, musiikki, lahjat.

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