🔒 Masennus ei ole vain lääketieteellinen ongelma

Jos masennusta käsitellään vain psykiatrisena oireyhtymänä, ei tavoiteta masennukseen liittyviä monia kokemuksia, syitä ja seurauksia, toteaa uskonnonfilosofian dosentti ja akatemiatutkija Aku Visala kirjassaan Masennuksen filosofia. Visala liittyy teoksellaan siihen kasvavaan tutkijoiden joukkoon, joka on perehtynyt psykiatrian filosofiaan. Hänen lähtökohtansa on, että masennus on inhimillinen reaktio raskaisiin elämänkokemuksiin, joilta juuri kukaan ei välty. Masennukseen sairastuukin elämänsä aikana joka viides suomalainen. Visala ei kirjassaan tarjoa apua masennuksesta toipumiseen, vaan tarkastelee masennuksen kokemusta, sen syitä ja etiikkaa. Hän korostaa, että masentunut tarvitsee tehokasta hoitoa.

Masennukselle ei ole yhtä syytä, mutta siitä puhutaan usein aivojen toimintahäiriönä. Keskustelussa käytetään psykologian, terapian ja psykiatrian sanastoa. Visala väittää kuitenkin, ettei puhe molekyyleistä, traumoista, aivoalueista ja kognitiivisista järjestelmistä tavoita masennuksen kokemusta eikä sitä, mitä masennus voisi kertoa kulttuurista, ihmisten asenteista ja todellisuudesta. ”Lääketieteen sijaan sopivaa kieltä olisi ehkä parempi etsiä taiteesta, kirjallisuudesta ja ehkä jopa uskonnosta”, Visala toteaa. Jos elämän merkitys oli kateissa jo ennen masentumista, ei sitä löydy myöskään lääketieteen, psykologian tai psykoterapian teorioista.