🔒 ”Minä lepäisin haudassa aivan hiljaa” – Job ja kuoleman kuvat

Jobin ja hänen ystäviensä keskustelujen ytimessä on niin sanottu syyn ja seurauksen laki. Joka tekee hyvää, saa hyvää – ja vastaavasti joka tekee pahaa, saa pahaa. Jobin kehnohko ystävä Elifas sanoittaa Vanhassa testamentissa väkevänä virtaavan ajatuksen näin: ”Sano minulle: milloin on viaton joutunut tuhoon, milloin on oikeamielinen hukkunut? Ne, jotka kyntävät vääryyden peltoa ja kylvävät pahaa, ne myös korjaavat tuhon ja turmion, sen olen nähnyt.” (4:7–8) Jobin ystävät ovat varmoja, että häntä kohdannut surkeiden sattumusten sarja johtuu jostakin suuresta ja salaisesta synnistä, joka hänen pitäisi tunnustaa. Job on puolestaan varma, että hän on syytön.

Suoraviivainen syyn ja seurauksen laki tuntuu karulta. Näinkö se tosiaan menee: ihmisen kurjuus ja jopa onnettomuudet ovat seurausta hänen omista pahoista teoistaan? Toisaalta syy ja seuraus löytyvät myös suomalaisista tokaisuista. Sanotaan, että ”niin makaa kuin petaa” ja ”niin metsä vastaa kuin sinne huudetaan”.

Jobin kirjan suurena ideana on opettaa, että syyn ja seurauksen laki saattaa olla hyvä nyrkkisääntö, mutta ei toimi jokaisen kohdalla. Kaikki kärsimys ei ole seurausta synnistä. Joskus katastrofit kohtaavat myös oikeamielistä.