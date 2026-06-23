  • SanansaattajaMaksumuuri

🔒 ”Minä näin taivaan avoinna”

23.06.2026

 

Historian mittelöissä on jouduttu toteamaan se karu seikka, että yhteinen vihollinen yhdistää enemmän kuin yhteinen ystävä. Tämä piirre on todettavissa myös nykyisessä maailmanpolitiikassa, sen turbulensseissa. Tämä on poliittista todellisuutta, mutta ei perustu uskoon eikä kristilliseen vakaumukseen.

Kristittyinä meillä on sekä yhteinen ystävä että yhteinen vihollinen. Jeesus on yhteinen ystävämme. Entä yhteinen vihollisemme? Se ei ole vain joku nimeltä mainittu maailman hirmuvaltias. Yhteinen vihollisemme on Perkele, maailman henki ja oma lihamme. Tätä vihollisjoukkoa pakenemme Jeesuksen turviin.

Samalla pakomatkalla tapaamme uskonsisaria ja -veljiä kaikista kansoista ja kielistä. Tästä avautuu eteemme valtava, kirkas horisontti. Yhteinen ystävämme ja yhteinen päämäärämme yhdistävät kristittyjä globaalisti ja kansallisesti.

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Artikkeli ”Minä näin taivaan avoinna” julkaistiin ensimmäisen kerran Sleyn kauppa – Luterilainen verkkokauppa | Kirjat, musiikki, lahjat.

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SanansaattajaMaksumuuri

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