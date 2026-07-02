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🔒 Mitä ajatella yhteiskristillisyydestä?

02.07.2026

 

Sleyn kotimaantyönjohtaja Juhana Tarvainen kannattaa ekumeniaa ja kristittyjen yhteyttä yksilötasolla, mutta suhtautuu kielteisesti yhteiskristillisiin evankeliointitapahtumiin. Nuorisotyönjohtaja Juha Heinosen mukaan kirkkokuntien rajat ovat kristittyjen nuorten arjessa entisestäänkin haalistuneet.

Kun me kristityt kuitenkin uskomme samaan Jeesukseen, miksi emme voisi tehdä enemmän yhteistyötä muiden kirkkokuntien kanssa? kysytään Sleyn kotimaantyönjohtaja Juhana Tarvaiselta toisinaan.

– Tätä kyselevät varsinkin aikuisuuden kynnyksellä olevat nuoret, mutta myös aikuiset, jotka ovat vasta kääntyneet kristityiksi. Heille kirkkokuntien moneus näyttäytyy hämmentävänä.

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Artikkeli Mitä ajatella yhteiskristillisyydestä? julkaistiin ensimmäisen kerran Sleyn kauppa – Luterilainen verkkokauppa | Kirjat, musiikki, lahjat.

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