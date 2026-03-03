🔒 Paasto – mahdollisuus, ei vaatimus

Paasto ei ole teko, jolla ansaitaan armo tai Jumalan hyväksyntä, vaan itsetutkistelua ja ulkoista yksinkertaistamista, jotta katse saisi kääntyä kirkkaammin Kristukseen ja hänen ristiinsä. Raamatussa paasto on ennen kaikkea ruuasta tai tietyistä ruoka-aineista määräajaksi pidättäytymistä. Jeesus itse paastosi autiomaassa: “Hän ei syönyt noina päivinä mitään, ja kun tämä aika oli kulunut, hänen tuli nälkä” (Luuk. […]

