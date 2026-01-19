🔒 Papit vaarallisissa tehtävissä?

Teuvo V. Riikonen – pastori ja kirjailija – joka on palvellut neljässä rauhanturva- tai kriisinhallintaoperaatiossa, on kirjoittanut kirjan papeista näissä operaatioissa. Kirjassa on paljon muutakin kuin kuvauksia pappien työstä ja heidän kokemuksistaan. Kirja on hyvä, ansiokas ja varsin laaja paketti kaiken kaikkiaan suomalaisesta ja jonkin verran myös muiden maiden rauhanturvaamisesta ja kriisinhallinnasta. Ensimmäiset rauhanturvaajat Suomesta lähtivät turvaamaan rauhaa Suezille 70 vuotta sitten. Yhteensä lähtijöitä täältä on ollut yli 55 000.

Kirja on kirjoitettu hyvin ja sitä on mukava ja helppo lukea. Siinä kerrotaan avoimesti ja rehellisesti operaatioiden hyvistä ja huonommista puolista. Kirjaa avaa operaatioihin osallistuneiden tuntemuksia, myös näitä: läheisten ikävöintiä, turhautumista, kun mitään suurempaa ei tapahdu, ja motivaation laskua alun innostuksen jälkeen. Näistä kannattaa lukea varsinkin heidän, joiden läheinen on ollut mukana näissä tehtävissä.