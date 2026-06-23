  • SanansaattajaMaksumuuri

🔒 Ruudun takaa

23.06.2026

 

Striimaus eli videokuvan ja äänen välittäminen internetin välityksellä on ollut Evankeliumijuhlilla käytössä korona-ajoista lähtien. Striimauksen avulla myös niiden, jotka eivät pääse matkustamaan paikan päälle Karkkuun, on mahdollista päästä osalliseksi juhlatunnelmasta: puheista, musiikista ja jumalanpalveluksista. Tamperelainen Janne Apilisto on ollut mukana Evankeliumijuhlan ”striimitiimissä” jo useamman vuoden ajan.

Miten innostuit striimauksesta?

Olen tehnyt tapahtumatekniikkaan liittyviä asioita seurakunnassa jo rippikoulun jälkeen, esimerkiksi äänentoistoa eri tilaisuuksiin. Vähän yli kymmenen vuotta sitten muutin Tampereelle, jossa kotiseurakuntani on Sleyn Luther-talon messuyhteisö. Korona-aikana seurakunnassani alettiin tehdä videolähetyksiä messuista ja muista tapahtumista ja olen ollut siinä koko ajan mukana. Evankeliumijuhlaa olen ollut mukana striimaamassa nyt kuusi kertaa.

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Artikkeli Ruudun takaa julkaistiin ensimmäisen kerran Sleyn kauppa – Luterilainen verkkokauppa | Kirjat, musiikki, lahjat.

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