🔒 Suolan makua

Kirkollinen keskustelu näyttäytyy monesti konservatiivien ja liberaalien taisteluna. Jotkut kirkon ja seurakunnan päätöksistä ovat tuntuneet minustakin käsittämättömiltä ja turhauttavilta. Myönnän, että muutaman kerran on tullut tunne, että kirkosta eroaminen ja riitelyjen taakse jättäminen olisi houkuttelevaa. Ja kuitenkin haluan pysyä kirkon yhteydessä. Tämä on se kirkko, johon minut on jo lapsena liitetty ja jonka yhteydessä olen hengelliset eväät elämääni saanut.

Kun minulla tulee riitaa puolisoni kanssa, en ajattele, että “tämä oli tässä”. Riidat pakottavat keskustelemaan ja etsimään yhteistä ratkaisua. Joskus on tarpeen ottaa ja antaa omaa tilaa ja puuhailla yksikseen. Kaikista asioista ei tarvitse olla samaa mieltä, eikä kaikkea ole tarpeen tehdä yhdessä. Silti on tärkeä pysyä saman katon alla ja kohdata toisen toiveet ja tarpeet rakkaudella.