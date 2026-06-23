🔒 Tila pitää ottaa haltuun

Niiranen seuraa työnsä puolesta apologiaan liittyviä keskustelua myös sosiaalisessa mediassa. Hän arvioi, että miesten ja naisten välinen suhde ja sukupuolet on teema, joka tulee korostumaan yhä enemmän.

– Keskustelu on räjähdysherkkää, mutta se on toisaalta muuttunut kristinuskon kannalta hedelmällisemmäksi. Se pitää käydä.

Niirasen mukaan yhteiskunnassa alkaa jo näkyä ”ilmeisiä seurauksia”, joita esimerkiksi pride-ideologia tuottaa.

– Ihmiset huomaavat, että avioliitoissa ja perheissä kaikki ei ole kunnossa. Kristityt eivät turhaan olleet epäsuosittuja varoittaessaan, että avioliiton arvon alenemisella on vakavia seurauksia. Syntyvyyskriisi on näistä näkyvin. Se ei ole mikään sivuasia, vaan se uhkaa koko läntisen sivilisaation olemassaoloa ja muita sivilisaatioita siinä sivussa.

Käsillä olevassa tilanteessa kristityillä on Niirasen mukaan ”hyvät mahdollisuudet vaikuttaa”, mutta se vaatii sitä, että eri alojen kristityt osallistuvat rohkeasti keskusteluun. Tämä on tärkeä myös siksi, että ”manosfääri tekee sen joka tapauksessa”, mikä on Niirasen mielestä ”tuhoisaa”. Manosfääriksi kutsutaan miesten oikeuksiin ja feminismin kritiikkiin keskittyneiden nettiyhteisöjen, keskustelupalstojen, blogien ja muiden sivustojen muodostamaa epämääräistä kokonaisuutta.

– Heillä taustakatsomus on usein jotain ihan muuta kuin kristinusko. He käyttävät manosfääriä esimerkiksi pelimieskulttuurin edistämiseen, jossa mies yrittää kaataa mahdollisimman monta naista halvoilla mutta toimivilla iskukikoilla.

– Tällainen kulttuuri ottaa tilan haltuun, jos muut eivät ota. Siksi kristittyjen on uskallettava astua valtavirran feminismiä vastaa, Niiranen sanoo.

