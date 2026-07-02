  • SanansaattajaMaksumuuri

🔒 Tulevaisuuden nimi on toivo

02.07.2026

 

Paavi Franciscus: Toivo – Muistelmat. Spera – L’autobiografia. Toim. Carlo Musso. Suom. Taru Nyström. Docendo 2026, Painettu EU:ssa, 373 s.

Viime vuoden keväällä kuolleen paavi Franciscuksen (Jorge Mario Bergoglio) muistelmat on ilmestynyt nyt myös suomeksi. Argentiinalaissyntyinen paavi tuli tunnetuksi sekä kirkon uudistajana että monissa asioissa vahvasti kirkon perinteeseen sitoutuvana. Hänestä on piirtynyt kuva nöyränä ja iloisena, niin evankeliumia julistavana kuin huumoria viljelevänä kirkonmiehenä.

Franciscuksen muistelmat on harvinaislaatuinen kirja. Hän omistaa teoksen alkupuolella huomattavan määrän sivuja isovanhemmilleen ja suvulleen, koska hänen mielestään juurilla on ihmisen elämälle tavattoman suuri merkitys. Kirja on erikoinen myös sen takia, että korkea kirkonjohtaja ja valtion päämies toteaa monta kertaa olevansa syntinen ihminen ja tehneensä virheitä elämänsä aikana. Usein muistelmien ongelmana on toisten virheiden havainnointi ja omien saavutusten ihannointi.

Sanansaattajan verkkojuttu

Jatka lukemista

Sanansaattajan verkkojutut ovat tilaajille. Tilaamalla jatkat lukemista heti ja tuet samalla laadukasta kristillistä journalismia.

Jatka lukemista

Artikkeli Tulevaisuuden nimi on toivo julkaistiin ensimmäisen kerran Sleyn kauppa – Luterilainen verkkokauppa | Kirjat, musiikki, lahjat.

  • Sley

Avainsanat

SanansaattajaMaksumuuri

Lisää artikkeleita: