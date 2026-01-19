  • SanansaattajaMaksumuuri

🔒 Uskova on päivän vanha Jumalan lapsi

Martti Luther tunsi 1500-luvulla kiukkua ja raivoa Raamattua lukiessaan, kun ei voinut ymmärtää, mitä Jumalan vanhurskaus tarkoitti. Satoja vuosia myöhemmin meilläkin voi olla vaikeuksia käsittää, mitä usko ja Jumalan voima kristityn elämässä tarkoittavat.

Martti Lutherin elämäntarina ja työ ovat huikeat. Luther oli reformaattori, kuten nykyään usein sanotaan. Edelleen hänestä sopii puhua myös uskonpuhdistajana. Luther taisteli aneita ja paavinvallan virheitä vastaan. Hän käänsi Raamatun saksan kielelle, saarnasi Wittenbergissä monta kertaa viikossa ja kirjoitti virsiä, joita tänäänkin laulamme. Luther uudisti jumalanpalvelusta ja rakasti musiikkia yli kaiken, Jumalan sanan jälkeen. Hän kirjoitti uskomattoman määrän yhä käytössä olevia kirjoja. Lutherista kasvoi luterilaisen kirkon johtaja, vaikka hän ei halunnut perustaa uutta kirkkoa.

Lutherin elämään liittyy Roomalaiskirjeen kohta 1:16–17: ”Minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima ja se tuo pelastuksen kaikille, jotka sen uskovat, ensin juutalaisille, sitten myös kreikkalaisille. Siinä Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon. Onhan kirjoitettu: ’Uskosta vanhurskas saa elää.’”

