🔒 Yhdeksäntoista vuotta Papua-Uudessa-Guineassa

19.01.2026

 

Australialainen teologi Christine Lockwood haastaa usein toistetun väitteen siitä, että lähetystyö tuhoaa alkuperäiskulttuureja.

Christine Lockwood jonotti kerran Papua-Uudessa-Guineassa lähetystyössä ollessaan sairaanhoitajan vastaanotolle raskaudenaikaiseen tutkimukseen.

– Minun jälkeeni hoitajan luo tuli paikallinen nainen, joka tarvitsi paljon apua ja huolenpitoa. Hoitaja suhtautui naiseen vähättelevästi ja torjuvasti. Tämä oli köyhä ja tullut maaseudulta jostakin kylästä, eikä kuulunut samaan klaaniin kuin hoitaja, Lockwood kertoo.

