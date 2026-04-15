🔒 Yön läpi turvaan

15.04.2026

 

Pommitusten tultua lähelle kotona yritettiin suojautua.

– Äiti käski meidät uunin ympärille lattialle makaamaan. Sirpaleita ajatellen se oli talon turvallisin paikka. Mutta jos pommi olisi kohdalle osunut, olisi talo sortunut päällemme.

Noihin aikoihin Antti oli juuri aloittanut koulun. Koulumatka tehtiin kätevästi soutaen, veljen kanssa kahdestaan. Kummallakin oli yksi airo.

– Isä oli toisinaan herättänyt meidät aamulla kalaan, jotta oppisimme soutamaan.

Maaliskuun 13. päivän iltana vuonna 1940 Pullin ovelle koputettiin. Mies ilmoitti, että koko kylä tyhjennetään.

Aikaa oli kaksi tuntia.

Kaksi hevosta veti rekiä, joihin oli lastattu talon väki ja tavarat.

– Koko yö oltiin siinä kyydissä. Oli kova pakkanen, ja se oli hevosillekin raskasta. Kaikki pikkukarja piti ennen lähtöä teurastaa siihen kotipihalle. Ei niitä voinut elävänä jättää navettaan.

– Kyllähän siinä ikävät tunnelmat oli. Vanhemmille varmaankin oli raskasta lähteä suuren lapsiperheen kanssa tuntemattomaan, Antti arvelee.

SanansaattajaMaksumuuri

