150 edustajaa kahdeksasta järjestöstä koolla: historiallisessa Kirkkokansan symposiumissa sydämellä kirkko ja tunnustus  

Nykyinen luottamus on kiitollisuuden aihe

Huhtikuun alussa Kansanlähetyksen Ryttylän opistomiljöö täyttyi kahdeksan järjestön noin 150 edustajasta. Kirkkokansan teologinen symposium kokosi tiistaina ja keskiviikkona 8.–9.4.2025 herätysliikeväkeä yhteiseen keskusteluun ja rukoukseen järjestöjen tulevaisuudesta.Kokoontuminen oli jatkumoa jo vuosikymmeniä jatkuneelle, STI:n puitteissa toteutuneelle ja vuodesta 2022 saakka määrätietoisesti rakennetulle ja alati laajenevalle tunnustuksellisen herätysliikekentän yhteistyölle. Kirkkohistorialliseen symposiumiin saapui edustajia Kirkkokansan järjestöistä: Esikoiset ry., Laestadianernas Fridsföreningars Förbund, Länsi-Suomen Rukoilevaisten yhdistys, Lähetysyhdistys Rauhan Sana, Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys, Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland, Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys, Suomen Raamattuopiston säätiö ja Suomen teologinen instituutti.– Elämme aikaa, joka repii rikki ja hajottaa niin yhteiskuntaa kuin kirkkoakin. Sielunvihollinen on erilleen heittäjä. Me tahdomme vastustaa sellaista voimaa ja olla yhteen kokoajia. Uskon, että nämä monin tavoin tuuliset ajat ovat koituneet Suomen herätysliikekentälle siunaukseksi. Tahdomme avata Raamatun, ristiä kädet ja etsiä uutta yhteyttä Jeesuksessa,Suomen Luterilaisesta Evankeliumiyhdistyksestä kertoo.Kahden päivän aikana kuultiin laaja joukko kiinnostavia puheenvuoroja muun muassasekä norjalaiselta. Teemoina olivat muun muassa luterilainen tunnustus, paimenvirka ja herätysliikkeiden historia.– Olen tutustunut STI:n arkistossa oleviin tarkasti laadittuihin keskustelupöytäkirjoihin instituutin perustamista edeltävistä teologisista keskusteluista. Niistä piirtyy esiin joukko, joka oli hyvin paljon kauempana toisistaan kuin mitä me olemme tänään. Nykyinen luottamus on kiitollisuuden aihe, STI:n pääsihteeri Soili Haverinen totesi kommenttipuheenvuorossaan.– Vuosi sitten, kun allekirjoitimme herätysliikejohtajien kanssa kannanoton Raamatun avioliittokäsityksen puolesta, lupasimme, että kannamme vastuun siitä, että uudet sukupolvet tulevat evankelioitua, Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland toiminnanjohtajamuistutti osanottajajoukkoa.Kokoontumisessa myös keskusteltiin rohkeasti ja avoimesti kirkon yhteydestä ja herätysliikkeiden tulevaisuudesta myös kipeitä kysymyksiä väistämättä.– Uskon, että tämä yhteinen kohtaaminen oli paitsi kirkkohistoriallisesti merkittävä, myös hengellisesti rakentava ja tärkeä symposium jokaiselle osanottajalle. Toivottavasti näille kokoontumisille saadaan myös jatkoa,Kansanlähetyksestä pohti symposiumin päättäneessä tilaisuudessa.