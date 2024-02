Kisumun kehitysvammaiskoulun terveisiä

Tammikuu 2024

Iloiset terveiset Kisumun kehitysvammaiskoululta, Keniasta! Vierailin koululla pari viikkoa sitten ja osallistuin lukukauden avajaisjumalanpalvelukseen. Rehtori Rosemary Omondi lähettää teille kaikille jälleen sydämelliset terveisensä ja kiitokset kaikesta tuesta, jota te Kisumun kehitysvammaiskoulun ystävät annatte koululle.

Uusi lukuvuosi

Uusi lukuvuosi starttasi Kisumun kehitysvammaiskoululla tammikuun 10. päivä. Viime vuoden lopussa koulussa oli rekisteröityneitä oppilaita 157. Lukuvuoden alku on kuitenkin osoittanut, että yhä useammat vanhemmat ovat kiinnostuneita tuomaan lapsensa tähän kouluun, ja uusia oppilaita olikin tulossa yli kolmekymmentä. Vanhat oppilaat ovat ilmoittautuneet myös kouluun pikkuhiljaa, joten lukukauden ohjelma on saatu alkuun.

Pari viikkoa sitten pidettiin koulun avajaisseremonia, jossa laulettiin lauluja sekä oppilaiden että opettajien esittämänä. Lisäksi Kisumun seurakunnan pappi Isidore toimitti lyhyen jumalanpalveluksen, jossa myös laulettiin pari virttä. Tunnelmia avajaisista ja lisää kuvia kehitysvammaiskoululta löydät Ajankohtaishetki Keniasta -videolta, joka julkaistaan 13.2. Sleyn lähetystyön Kolmella mantereella Facebook-sivulla.

Koulupuvut

Viime syksynä mainitsin koulun moton ”Training develops the mind” – vapaasti suomennettuna ”Koulutus kehittää mieltä”. Rosemary-rehtori lähetti viime viikolla muutaman kuvan koululta, ja yhdessä näistä olikin sopivasti koulun motto t-paidan takatekstinä. Keniassa jokainen koulu saa itse päättää koulupukujensa värityksen ja kuosin. Kisumun kehitysvammaiskoululla värivalintana on sininen valkoisilla yksityiskohdilla. Virallisen koulupuvun lisäksi oppilailla on toki muitakin koulussa käytettäviä vaatteita, kuten oheinen t-paita sekä verkkaripuku.

Kuvien julkaiseminen

Kenian valtio on jo jonkin aikaa sitten kiristänyt ohjeitaan lasten kuvien julkaisusta. Aiemmin olen liittänyt kehitysvammaiskoulun oppilaista tunnistettavia kuvia näihin kirjeisiin, mutta lain tiukentumisen vuoksi olen nyt käsitellyt tämän sivun kuvan lasten yksityisyyden suojaamiseksi. Kuvassa koululaiset ovat uusien oppilaiden kunniaksi järjestetyllä tervetuliaislounaalla koulun ruokalassa. Kehitysvammaiskoululla ollaan parhaillaan valmistelemassa suostumuslomaketta vanhempien allekirjoitettavaksi, mutta ennen allekirjoitusten saamista julkaisen jatkossa vain yleiskuvia koululta.

Siunattua alkanutta vuotta!

Rukousaiheita

-Kiitos kaikista koulun oppilaista

-Siunaa alkaneen vuoden koulutyö

-Anna Rosemary-rehtorille ja muulle koulun henkilökunnalle viisautta tehtäviinsä

-Siunaa kaikkia koulun ystäviä ja tukijoita niin Suomessa kuin Keniassakin

-Siunaa Sleyn yhteistyökirkkoa Kenian evlut kirkkoa

Kiitos rukouksistasi ja tuestasi koululle!