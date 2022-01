Anna ja Taisto Sokka lähetettiin työhön Ugandaan

Helsingin Luther-kirkon kansainvälisen messuyhteisön jumalanpalveluksessa lähetettiin Evankeliumiyhdistyksen uudet lähetit Anna ja Taisto Sokka työhön Ugandassa. Lähetit siunasi Helsingin piispa Teemu Laajasalo.

Anna ja Taisto Sokka lähetettiin tänään Helsingin Luther-kirkon kansainvälisen messuyhteisön jumalanpalveluksessa lähetystyöhön Ugandassa. Sokat aloittavat työn Etelä-Sudanin ja Sudanin evankelis-luterilaisen kirkon työnyhteydessä. Työ tapahtuu Etelä-Sudanin sisällissodan vuoksi pakolaisleireillä, jotka sijaitsevat Ugandan pohjoisosissa.

Sokat työhönsä lähetti Helsingin hiippakunnan piispa Teemu Laajasalo. Laajasalo muistutti puheessaan siitä, että lähetystyöntekijä ei toimi omissa nimissään eikä omassa voimassaan vaan Kristuksen lähettämänä ja hänen voimassaan.

Kansainvälisen messuyhteisön jumalanpalvelus toimitettiin englanniksi ja piispa myös lähetti uudet lähetystyöntekijät työhönsä englanninkielisessä puheessaan. Alta löydät piispa Teemun puheen vapaan suomennoksen.

Messu on katsottavissa kokonaisuudessaan oheisesta videosoittimesta.

Helsinki Luther-Church: The International Divine Service 30th January from Sley on Vimeo.

Rakas seurakunta, rakkaat Anna ja Taisto.

Jeesus päätyi elämässään usein vaikeisiin tilanteisiin, enkä nyt tarkoita ainoastaan Hänen maanpäällisen elämänsä viimeisiä päiviä, vaan hänen koko julkista toimintaansa. Jeesusta ei uskottu, häntä haastettiin ja vastustettiin ja hänet ajettiin pois. Hän oli mahdottoman tehtävän edessä ja jatkuvasti erilaisten odotusten ja toiveiden ristitulessa.

Lähetystyöntekijä on Kristuksen seuraaja myös tässä mielessä. Anna ja Taisto, teidän on seurattava Kristusta myös mahdottomissa tehtävissä, toiveissa ja odotuksissa. Vaativan työnne haasteet voivat johtaa teidät tilanteisiin, jotka muistuttavat niitä tilanteita, joihin Herramme Kristus joutui erilaisten ihmisten kanssa: toisella puolella vihainen väkijoukko ja toisella puolella jyrkänne.

Lähetystyöntekijä ei ole omalla asiallaan vaan Kristuksen asialla. Niinpä lähetystyöntekijän voimat eivät ole myöskään hänen omissa käsissään, vaan aina Kristuksen käsissä. Kun Anna ja Taisto lähdette tänään ja kuljette ulos noista tutuista ja turvallisista Luther-kirkon ovista erilaisten haasteiden maailmaan, te kävelette Jeesuksen jalanjäljissä.

Vaikka töissänne tämän maailman haasteet johtaisivat teidät vaikeisiin tilanteisiin tai jopa epäinhimillisiin umpikujiin, te kuljette Kristuksen jäljessä.

Jeesusta ei yksikään vihainen väkijoukko eikä korkea jyrkänne pysty pysäyttämään. Raamattu sanoo, että Kristus kulki väkijoukkojen halki ja lähti tiehensä. Tässä ihmisjärjelle käsittämättömässä tilanteessa Jeesus kulki vihaisen väkijoukon halki ja jatkoi matkaansa. [Luuk. 4:30]

Tämä lupaus koskee myös teitä Anna ja Taisto. Työnne ei ole koskaan vain teidän työtänne vaan Jumalan työtä. Viesti ei ole teidän viestinne vaan Jumalan viesti, matkanne ei ole vain teidän matkanne, vaan se on Jumalan matka. Kaikilla matkoillanne ja kaikissa koetuksissanne teillä on Hyvä Jumala mukananne, joka vartioi polkunne ja johtaa teidät vihan, pettymysten, pimeyden ja vihaisten väkijoukkojen halki.

Hän on lähettänyt teidät. Hän on varustanut teidät. Hän on vapahtanut teidät ja hän johtaa teitä kotona ja vierailla mailla. Ja hän johtaa teidät kerran taivaalliseen kotiin iankaikkiseen elämään. Jumalan siunausta teille ja tälle seurakunnalle. Jumalan siunausta työhönne Anna ja Taisto, hyvää matkaa.