Arkea ja juhlaa

Kirjeitä Heikkilöiltä 5/2024

31.05.2024

Toukokuun kuulumisia

Heippa ja terveisiä täältä Gulusta! Mitä Guluu, hehheh? Onko sinulla kesäloma nurkan takana vai vietätkö kesän töitä tehden tai opiskellen? Vaikuttaa siltä, että Suomessa nautitaan ainakin jo kesäisestä säästä.

Meidän toukokuuhun on mahtunut monenlaista ja aika on kulunut vauhdilla. Tuntuu käsittämättömältä, että huomenna alkaa jo kesäkuu! Juurihan vasta oli joulukuu ja pakkasimme laukkujamme tänne muuttoa varten. Toisaalta Gulu tuntuu jo tosi kotoisalta, ihan kuin olisimme olleet täällä jo pidempäänkin.

Toukokuussa osallistuimme isoon juhlaan, kun Betlehem-seurakunnan kirkko siunattiin käyttöön ja pastori Olaa asetettiin seurakunnan papiksi. Juhlijoita noli niin paljon, että kaikki eivät mahtuneet sisälle kirkkoon ja upeita musiikkiesityksiä oli yhteensä yhdeksältä eri kuorolta/laulajalta. Olipa hienoa olla mukana tuossa juhlapäivässä.

Juhlien lisäksi tässä kuussa olemme yrittäneet perehtyä uusiin työnkuviimme ja se on ollut tosi kivaa, mutta saanut myös tuntemaan olonsa tosi pieneksi! Työtä on paljon, ihmisillä on suuri avuntarve ja omat resurssit ovat rajalliset.

Myös työskentelykulttuuri on erilainen kuin Suomessa ja ottaa oman aikansa tulla sen kanssa tutuksi ja opetella uudet tavat. Onneksi saamme opettelussa apua niin lähettikollegoilta kuin eteläsudanilaisilta kollegoiltamme. Lisäksi saamme luottaa myös työssämme hyvän Jumalan huolenpitoon.

Surullisia uutisia Tamburasta

Viime kirjettä kirjoittaessamme olimme jo kuulleet ensimmäisiä huolestuttavia uutisia Tamburan piirikunnasta EteläSudanista väkivaltaisuuksien ottaessa valtaa alueesta, jolla ollaan työskennelty viime vuodet aktiivisesti rauhan säilyttämiseksi.

Surullisina olemme saaneet lisää huonoja uutisia. Ihmisten koteja on poltettu, ihmisiä on tapettu ja yli 700 kirkkomme jäsentä on joutunut pakenemaan kodeistaan. Olemme puhuneet puhelimessa alueen rovastin kanssa ja hän on kertonut seurakuntalaisten kuulumisia. Osa heistä on paennut YK:n turviin ja osa on “piiloutunut puskiin”. Ihmiset saavat YK:lta turvaa, mutta muihin elämisen perustarpeisiin tukea ei ole ja ihmiset näkevät nälkää. Heidän ravintonaan ovat olleet lähinnä mangot, mutta nyt mangokausikin on ohi, eikä ruokaa ole. Voisitko sinä auttaa näitä hädässä olevia?

Myös Keniassa on tällä hetkellä vaikeaa pahojen tulvien takia. Kaikki tällainen tuntuu lannistavalta. Lohtunamme on se, että Jumala on luvannut laittaa kaiken järjestykseen. Paha on jo hävinnyt taistelun Jumalaamme vastaan. Toivo on totta. 1. Kor. 15:55–57.

Nuorisotyöhön tutustumista

Nuorisotyötä olemme pohtineet eteläsudanilaisten kollegoiden sekä tietysti nuorten kanssa. Aloitimme Bweyalessa ja olemme pariin otteeseen kokoontuneet opetuksen ja yhteisen ajan merkeissä. Selvästi nuoret ovat nuoria kaikkialla ja onneksi myös sanoma täällä on sama! Vielä on kuitenkin paljon pohdittavaa siinä, mikä on tässä kulttuurissa järkevää nuorisotyötä.

Eräs haaste on se, että joillekin leireille on paljon pidempi matka kuin toisille. Jos lähimmille leireille voi mennä päiväreissulle, niin kauemmille pitää varautua pitämään vähintään viikonlopun mittainen kokonaisuus. Tämä on kuitenkin tärkeä vaihe. Ennen kuin opimme tuntemaan näitä nuoria, emme aidosti osaa tukea koko ELCSS/S:n nuorisotyön kehitystä.

Vieraita Suomesta ja lämmin kiitos

Vapaa-ajan kuulumisista voisimme vielä mainita sen verran, että meillä on ollut iso ilo saada vieraita Suomesta! Yksi kummipojistamme oli ihanan äitinsä kanssa käymässä naapurimaassa Keniassa ja samalla matkalla viettivät muutaman päivän täällä luonamme Gulussa. Ensi viikolla saamme rakkaat ystävämme ja toisen kummipoikamme luoksemme. Ikävä on ollut suuri. Onneksi videopuhelut ja ääniviesti auttavat yhteydenpidossa, mutta on ihanaa päästä halaamaan!

Lämmin kiitos teille kaikille Suomessa mukana elämisestä, kuulumisten vaihtamisesta, rukouksissa kantamisesta ja taloudellisesta tuesta eteläsudanilaisten ja sudanilaisten hyväksi.<3

Rukousaiheita

-Rauhaa Sudaniin ja Etelä-Sudaniin ja huolenpitoa sodan ja levottomuuksien keskellä eläville. Erityisesti pyydämme muistamaan Tamburan alueella asuvia.

-Siunausta ja varjelusta Etelä-Sudanin ja Sudanin kristityille, yhteistyökirkolle sekä lähettikollegoille kotimaankaudelle.

-Pikaista parantumista Laurin jalkapallossa kolhiintuneelle varpaalle.

-Ovien aukeaminen Etelä-Sudaniin.

-Voimia ja viisautta uusien työtehtävien haltuun ottamisessa.

-Siunasta uuden lukukauden aloittaneille kouluprojektin lapsille ja nuorille.

-Kiitos Betlehem-seurakunnan juhlasta ja nuorten kohtaamisista.

Alkuperäinen kirje kuvineen löytyy Mediakirjastosta: https://mediakirjasto.sley.fi/2024/05/heikkiloiden-lahettikirje-toukokuu-2024