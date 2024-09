Arkea Keniassa

Maikki Ochiengin lähettikirje 6

2.9.2024

Aurinkoiset terveiset jälleen Kisumusta ja orpotyön toimistosta. Orpotyön tukemana on tämän vuoden aikana valmistunut yhdeksän nuorta ammattiin. He ovat jälleen kerran hyvin monen ammatin edustajia; mm. sairaalasihteeri, automekaanikko, sähköasentaja, kauneudenhoitaja, opettaja ja toimittaja. Ammattiin valmistuminen on aina suuri kiitoksenaihe. Muistetaan rukouksissa, että he sijoittuisivat työelämään mahdollisimman nopeasti. Loppuvuoden aikana tulee valmistumaan vielä yhdeksän nuorta ammattiin, muistetaan myös heidän opintojaan rukouksissamme.

Vahtikoirat

Vanhalle vahtikoira Tellulle ja uusille Lupalle ja Tassulle kuuluu ihan hyvää. Koirankoulutus jatkuu edelleen ja se ei ole mitenkään kovin helppoa. Pennuilla on energiaa vaikka muille jakaa. Monena aamuna löydänkin rappusien alapuolelta kaikenlaisia tavaroita, joita he ovat kanniskelleet yön aikana. Muovinen vesiastia, kastelukannu, palmupuun oksa, jostain löytynyt pahvilaatikko tuhansina palasina jne. odottaa näkynä ulko-ovea avatessani. Ostin joku aika sitten tienvarrelta muutamia ruusuntaimia. Pihatyöntekijä istutti ne kukkapenkkiin, mutta pennut olivat ystävällisesti auttaneet ja kaivaneet taimet hetken kuluttua ylös. Toiveenani on, että pennut pian rauhoittuisivat ja ylimääräiset montut pihasta olisi jo pian kaivettuna.

Työtoverini oli kotimaankaudella ja olen saanut luovuttaa takaisin hänelle työtehtäviä, jotka hän jätti minulle ennen lähtöään Suomeen. Nämä tehtävät toivat kyllä mukavaa vaihtelua työpäiviin, mutta tuntuu hyvältä, että hän hoitaa taas näitä tehtäviä. Nyt jatkan sitten vain omien tuttujen työtehtävien parissa: orpolapsityön sekä Credo ohjelman yhdyshenkilönä sekä työalueen vastaavana lähettinä.

Tiimin vahva tuki

Orpotyön tiimi kokoontuu kerran kuukaudessa yhteiseen palaveripäivään. Yläpuolella oleva kuva on otettu elokuun raportointipäivässä (alkuperäinen kirje kuvineen: https://mediakirjasto.sley.fi/2024/09/maikki-ochiengin-lahettikirje-syyskuu-2024-0 )Kuvanottohetkellä yksi diakoniatyöntekijä kertoo juuri erään nuoren elämäntilanteesta, johon yhdessä mietittiin ratkaisua. On tärkeätä, että tiimin jäsenet saavat jakaa työn iloja ja huolia keskenään. Muistetaan koko työtiimiä rukouksissamme.

Lämmin kiitos kaikesta tuesta työllemme. Siunausta loppukesän päiviin!

Rukousaiheita:

-Ihmisten taloudellinen tilanne Keniassa

-Ammattiin valmistuneiden työllistyminen

-Koko orpolapsityön työntekijätiimi

-Kiitetään kaikista Kenian työalueen tukijoista

-Virkistystä vapaapäiviin

-Varjelusta liikenteessä

Kiitos rukouksistasi!

“Jumala ei ole kaukana yhdestäkään meistä: hänessä me elämme, liikumme ja olemme.” Ap.t 17:27-28

Terveisin,

Maikki