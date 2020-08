Arkkiloitten lähettikirje

Satu ja Jorma Arkkilan lähettikirje 5/2020 Elokuussa 2020

Kesäterveisiä Keniasta ja Suomesta!

Suomen kaunis kesä alkaa jälleen jäädä muistojen joukkoon. Koulut Suomessa ovat alkaneet ja syksy lähestyy. Kenia ei vielä avannut rajojaan heinäkuun alussa, joten Jorma varasi paikan Keniassa asuville ulkomaalaisille suunnatulle evakuointilennolle ja pääsi Suomeen heinäkuussa. Ehdimme vielä viettää perheen yhteistä kesälomaa mökillämme Miekojärvellä ja nauttia erityisesti Suomen upeasta luonnosta. Tällä hetkellä olemme koko perhe pääkaupunkiseudulla. Joanna on aloittanut IB 1- luokan Ressun koulussa ja Sarellan opinnot ovat alkamassa Helsingin yliopistossa. Meillä on alkanut kotimaankausijaksomme, jonka aikana kierrämme mm. lähettävissä seurakunnissamme. Suurena toiveena on, että jo sovittuja seurakuntavierailuja ei tarvitsisi peruuttaa ja lisää ohjelmaa kalentereihimme kyllä mahtuu. Ottakaa meihin rohkeasti yhteyttä ja sovitaan vaikka kotiseurojen järjestämisestä!

Kenia avasi rajansa elokuun alussa ja lentoliikenne Keniaan on vähitellen auennut. Edelleen virus leviää Keniassa. Maan terveydenhuolto on erittäin kuormitettu. Yhteiskuntarauha on kuitenkin säilynyt, vaikka monet kärsivät puutetta menetettyään mahdollisuuden työhön eikä sosiaaliturvaa ole. Koulut ja opiskelupaikat eivät auenneetkaan vielä syyskuussa ja saattavat pysyä Keniassa suljettuina koko loppuvuoden. Matongon teologinen seminaari on myös suljettuna. Credo- ja orpo-ohjelman sekä Kisumun kehitysvammakoulun lapset ovat olleet kodeissaan maaliskuusta lähtien. Alkuun puhuttiin etäopiskelun järjestämisestä, mutta käytännössä se ei kuitenkaan ole ollut mahdollista. On ollut myös puhetta, että koulut jatkuvat vasta tammikuussa ja lapset jatkavat sillä luokalla millä aloittivat tämän vuoden tammikuussa. Lasten pitkä ”toimeton” kotonaolo tuo ohessaan haasteita. Mm. teiniraskauksien yleistymistä entisestään ennakoidaan.

Myös Sambiassa virus leviää edelleen. Piispa Kaumban kotiseudulla Mufumbwessa ollaan vielä säilytty ilman informoituja virustartuntoja. Sambiassa koululaiset ovat kuitenkin myös kotona, lukuunottamatta niitä, jotka kirjoittavat tänä vuonna loppukokeensa. Toivomme, että kummiohjelman tuella lukion viimeisellä luokalla opiskelevat Martin ja Nicolas saavat loppukokeet kirjoitettua normaalisti.

Saimme osallistua kuun puolivälissä lähettipäiville Karkussa, jossa saimme tutustua Sleyn uusiin lähetyskurssilaisiin. Uusi lähetyskurssi on juuri alkanut. Oli innostavaa ja rohkaisevaa nähdä näitä nuoria, jotka ovat kiinnostuneita ja valmiita lähtemään lähetystyöhön. Me kaikki Kenian Sleyn lähetit olemme edelleen Suomessa. Paluuaikataulumme Keniaan on tällä hetkellä täysin avoinna. Näillä näkymin kokoonnumme syksyn lähettikokoukseen täällä Suomessa! Uudelle työkaudelle Keniaan meidät siunataan Tampereen evankeliumijuhlien yhteydessä pidettävässä messussa Tampereen Luther-talolla sunnuntaina 6.9.

Koko viikonlopun ohjelman löydät sivuilta https://tampere.sley.fi/toimintaa/evankeliumijuhlat Lämpimästi tervetuloa mukaan.

Syksyn ensimmäisen lähetystilaisuutemme aiheena Hyvinkäällä oli innostavasti ”Ilon tuojat”. Raamattu puhuu paljon ilosta. Onhan koko Raamatun ydin suuri ilosanoma Vapahtajastamme Jeesuksesta. Enkelit saivat paimenille ilmoittaa Vapahtajan syntymästä, ilosanoman, suuren ilon koko kansalle (Luuk. 2) Tämä on hyvä muistaa joka päivä ja erityisesti nyt korona-viruksen levitessä maailmassa. Me ihmiset suunnittelemme elämäämme mielellämme ja siksi epävarmuudessa ja äkillisesti muuttuvien elämäntilanteiden keskellä eläminen tuntuu erittäin kuluttavalta. Onkin lohdullista ja rohkaisevaa muistaa, että elämämme joka päivä ja hetki on Jumalan käsissä. Jeesus lupasi lähetyskäskyssään olla kanssamme ”kaikki päivät maailman loppuun asti” ja tämän lupauksen turvissa on hyvä elää. Ennen kuin edes synnyimme, oli elämämme suunnitelmat Jumalan hyvissä käsissä. ”Sinun silmäsi näkivät minut jo idullani, sinun kirjaasi on kaikki kirjoitettu. Ennen kuin olin elänyt päivääkään, olivat kaikki päiväni jo luodut.” (Psalmi 139:16) Saamme siis tänäänkin katsoa iloiten ja luottaen eteenpäin.

Tämän päivän on Herra tehnyt, iloitkaa ja riemuitkaa siitä! (Psalmi 118:24)

Herra, Jumalasi, on sinun kanssasi,hän on voimallinen, hän auttaa. Sinä olet hänen ilonsa, rakkaudessaan hän tekee sinut uudeksi,hän iloitsee, hän riemuitsee sinusta. (Sefanja 3:17)

Kun huolet painavat mieltäni, saan sinulta lohdun ja ilon. (Psalmi 94:19)

Iloa alkusyksyyn toivottaen,

Satu, Jorma ja Joanna sekä Sarella Arkkila

Rukous- ja kiitosaiheita:

– Koko maailman tilanne, korona-viruksen talttuminen.

– Yhteistyökirkkomme Keniassa ja Sambiassa.

– Yhteiskuntarauhan säilyminen Keniassa ja koko maailmassa tämän pandemian keskellä.

– Lasten ja nuorten elämä eri tukiohjelmien parissa Keniassa ja Sambiassa. Lasten pitkä poissaolo koulusta, heidän turvallinen oleskelu kotona ja koulutyön jatkuminen.

– Sleyn lähetyskurssilaiset.

– Sleyn työ kotimaassa ja lähetyskentillä. Tampereen evankeliumijuhlat 4-6.9.2020.

– Kotimaanjaksomme. Sarellan ja Joannan opinnot.

– Kiitos kaikista uskollisista lähetyksen ystävistä ja lähettävistä seurakunnistamme.

