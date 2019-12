”Armo tulee todella alas”

Sairaalassa joulun ihme koskettaa. Ihmiseksi tullut Jumala saapuu kipujen keskelle. Hän voi antaa toivon, vaikka potilas ei paranisi.

Sairaala on Raimo Lähteenmaalle tuttu paikka. Ennen Raimon syntymää hänen äitinsä oli ollut isossa sydänleikkauksessa, ja sydän jäi vajaatoimiseksi. Äiti vietiin monta kertaa ambulanssilla Seinäjoen keskussairaalaan.

– Tuo lähteminen oli minulle vaikeaa. Äiti huolehti siitä, saako hän enää palata kotiin, ja se huoli syöpyi minuunkin.

– Pelkäsin äidin kuolemaa, Raimo kertoo.

Äiti sai kuitenkin elää vanhaksi, 78-vuotiaaksi. Hän ehti nähdä Raimon viisi lasta, ja lapset saivat tutustua ”Maikkoo”-mummaan.

”Sairastava läheinen puhuttelee terveempiä ja muistuttaa avusta, johon meidän kaikkien on viime kädessä turvattava”, Raimo kirjoitti Sanansaattaja-lehdessä vuonna 2006, kun ”Maikkoo” oli hiljattain kuollut.

– Äidin kuoleman pelkääminen opetti minut rukoilemaan ja teki tärkeäksi Taivaan Isän turvan. Ehkä tästä syystä koen ymmärtäväni sairastavan perheen näköaloja, Raimo pohtii nyt.

Nyt Raimo Lähteenmaa, 53, on ammatiltaan sairaalapastori, kuntoutusteologi ja työnohjaaja. Sairaalapappina hän on kaksi päivää viikossa. Sairaalapapin tehtäviin Raimo sai esimieheltään Artturi Kivinevalta heti aluksi tärkeän ohjeen: sairaalapapin työ on enemmän läsnä olemista kuin tekemistä.

– Pappina olen potilaita ja heidän läheisiään varten. Sairaus menee kaiken muun edelle, kun se osuu kohdalle. Tuen myös hoitohenkilökunnan työtä. Täällä on noin 3000 työntekijää, ja se joukko on osa seurakuntaa myös.

Terveyskeskuksen osastoilla hoitajat kirjaavat potilaiden toivomuksia papinvihkoon, josta Raimo katsoo, kenen luokse mennä. Päivystysvuorossa olevalle pyynnöt tulevat soittoina puhelimeen. Usein toivotaan yksinkertaisesti keskustelua. Toisinaan pyydetään: ”ehtoollinen”.

– Sairaalassa ehtoollisen arvo nousee ja saan itsekin kokea olevani tärkeällä paikalla. Täällä Pohjanmaalla ihmiset vielä osaavat pyytää ehtoollista. Tai omaiset pyytävät. Tai hoitajat. Se on se iso hoito ja juhla, Raimo vakuuttaa.

Sairaalassa työ jatkuu tietysti myös joulun pyhinä, vaikka joitakin osastoja suljetaankin. Pappi päivystää. Raimolla päivystysvuoroja on tiedossa joulun välipäivinä.

– Messu on sairaalakirkossa aina sunnuntaisin ja kauneimmat joululaulut järjestetään henkilökunnalle joulunalusviikolla. Kyllä se Jumalan tulo ihmiseksi on se joulun suuri juttu myös täällä sairaalassa. Jumala tulee sinne, missä on sairautta ja surua, kärsimään vierellä, jopa kuolemanrangaistusta.

– Armo tulee todella alas, ja siinä on evankeliumin syvyys. Kukaan ei voi pudota pois Jumalan armosta, Raimo rohkaisee.

Lue koko haastattelu Sanansaattajasta 26/19.