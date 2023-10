Aurinkoiset syysterveiset Hampurista!

Siiri ja Marko Turusen lähettikirje 4/2023

28.9.2023

Työskentelyä kirkkokäsikirjan parissa ja äiti-lapsi-kerho

Suomessa vietetyn kesän jälkeen palasimme taas Hampurin kentälle, ja täällä on jo ehtinyt vierähtää hetki. Työt ovat alkaneet rauhallisesti ja ensimmäistä kertaa koko Hampurissa olon aikana minulla ei ole kasteopetusryhmää meneillään. Kuitenkin jälleen muutama uusi ihminen on ilmestynyt seurakuntaan ja voi hyvin olla, että kohta taas opetusta tarvitaan. Ylimääräisen ajan olen hyödyntänyt projektiin, joka on jo pitkään ollut mielessäni: Olen vähitellen alkanut koota farsiksi kääntämiäni tai kokoamiani jumalanpalvelusten tekstejä yhteen, niin että lopullisena tavoitteena on muodostaa kirkkokäsikirja, joka sisältäisi jokaisen pyhäpäivän tekstit ja jumalanpalveluksen kaavan. Tällainen työ voi ehkä tuntua jostakusta hieman kuivalta, mutta uskon, että sillä rakennetaan tulevaisuutta ja parhaimmillaan se voi koitua siunaukseksi myös tuleville sukupolville.

Siiri on aloittanut yhdessä Auroran kanssa seurakuntien äiti-lapsi-kerhon. Mukana on saksalaisia ja persialaisia seurakuntalaisia. Monelle pakolaisäidille elämä pienen lapsen kanssa voi tarkoittaa paljon yksin kotona oloa, ja näin ollen kerhotoiminta piristää mukavasti ja mahdollistaa muihin naisiin tutustumisen. Leikin ja teenjuonnin lisäksi kerhossa luetaan raamatunkohta saksaksi ja farsiksi, aiheesta keskustellaan ja lisäksi lauletaan ja lopuksi rukoillaan yhdessä. Osallistujat ovat antaneet kiittävää palautetta.

Kentän syyskokous toi tuulahduksen Suomesta

Saimme vieraiksemme Suomesta toiminnanjohtaja Tom Säilän, jolle tämä oli ensimmäinen vierailu Saksan kentällä. Toisena ensikertalaisena matkassa oli mukana lähetysosaston koordinaattorimme Anu Laine ja oman alueemme koordinaattori Ari Lukkarinen. On tärkeää, että järjestön johto pääsee näkemään paikan päällä, millaista työtä kentällä tehdään ja niin vierailu alkoikin Hampurissa: Vietimme sunnuntaina persialaista messua, jossa toimin liturgina ja Pasi Palmu saarnasi minun tulkkaamana. Sen jälkeen siirryimme seurakuntasaliin, jossa saimme kuulla Tomin raamattuopetuksen samoin tulkattuna ja vastailla seurakuntalaisten kysymyksiin, kuten: ”Miten voin olla varma siitä, että olen saanut myös perisynnin anteeksi?” Tämän jälkeen saimme vielä nauttia lounasta paikallisen kirkkoherran kotona, jonka jälkeen siirryimme kokouspaikkaamme Lüneburgin nummille. Varsinainen syyskokous pidettiin tänä vuonna Barendorfissa. Vaikka tärkeitä asioita käsittelimmekin, mukana oli myös aimo annos huumoria. Viimeisenä kokouspäivänä tapasimme virallisen yhteistyötahomme LKM:n lähetysjohtajan Roger Ziegerin.

Suomen kirkollisella kentällä kuohuu

Jos olet viime aikoina seurannut Suomen kirkollista keskustelua, olet saattanut huomata, että lähetysjärjestömme Sley yhdessä Kansanlähetyksen ja Suomen Raamattuopiston kanssa on ollut jonkun verran otsikoissa sen jälkeen, kun näiden järjestöjen viisi työntekijää vihittiin Inkerin kirkon papeiksi Pietarissa noin kuukausi sitten. Tämän jälkeen järjestöämme ja myös Inkerin kirkkoa on rajusti mustamaalattu, ja täysin perusteettomasti ja esittämättä minkäänlaisia todisteita kutsuttu muuan muassa ”Putinin kätyreiksi” tai epäilty olevan ”Venäjän hybridivaikuttamisen kohteena”. Tällaiset väitteet ovat täysin tuulesta tempaistuja valheita, mutta valitettavasti niillä onnistutaan luomaan tiettyjä kielteisiä mielikuvia, joihin maallisetkin lehdet ovat tarttuneet ja niitä toistaneet. Kun tällaisen negatiivisen leiman kerran saa otsaansa, siitä on vaikea päästä eroon, oli se kuinka epätosi tahansa.

Mitä siis sinä voisit tehdä tässä tilanteessa? Ensinnäkin muista Sleytä ja sen työntekijöitä kuin myös Kansanlähetystä ja Raamattuopistoa rukouksin. Rukoile vastavihittyjen viiden pastorin ja koko Inkerin kirkon puolesta. Rukoile myös niiden puolesta, jotka meitä kritisoivat. Rukoile kristillisen sisarusrakkauden ja yhteyden toteutumisen puolesta Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa. Toiseksi vaikuta omassa seurakunnassasi sen puolesta, että Sleyn tekemä hyvä ja siunauksellinen työ on esillä. Ehdota Sleyn lähettejä seurakuntasi nimikkoläheteiksi. Pyydä Sleyn paikallista kotimaantyöntekijää tai kotimaankaudella olevia lähettejä vierailulle. Lähetyspiirit, nuorisotyö ja raamattutunnit ovat ydinosaamistamme, jolla mielellämme palvelemme seurakuntia. Puhu kirkkoherrasi ja seurakuntasi vastuunkantajien kanssa Sleyn ja muiden herätysliikejärjestöjen puolesta. Tee tämä aina rakkaudellisesti ja kunnioittavasti; meillä ei ole sota ketään ihmistä vaan avaruuden henkivaltoja vastaan. Kolmanneksi jos se on sinulle mahdollista, tue työtämme taloudellisesti. Helpoiten se hoituu alla olevalla tilinumerolla.

Kun ympärillä kuohuu ja meitä provosoidaan, niin muistetaan vanha viisaus, että ei itse provosoiduta. Ja vielä vanhempi viisaus, että lopulta kaikki koituu niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat (vrt. Room. 8:28).

Kiitos- ja rukousaiheet:

-Kiitos, kun rukoilet kanssamme!

-Kiitämme hyvin sujuneesta ja leppoisasta kesälomasta Suomessa.

-Kiitämme Hengen yhteydestä, jota saamme kokea eri kielten ja kansallisuuksien edustajien kanssa.

-Kiitämme hyvin menneestä kentän kokouksesta ja suomalaisista vieraistamme.

-Rukoilemme viisautta käännöstyöhön.

-Rukoilemme äiti-lapsi-kerhon puolesta.

-Rukoilemme pian koittavan persiankielisen leirin puolesta. Voit muistaa meitä jo nyt ja erityisesti leirin aikana 6.-8.10.2023.

-Rukoilemme Pyhän Hengen luomaa yhteyttä ja rakkautta Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa.

-Rukoilemme Inkerin kirkossa papeiksi vihittyjen veljiemme ja koko Inkerin kirkon puolesta.