– “Kristinuskoon liittyvä kysymys: Miten voisin varjeltua pahoilta hengiltä kadulla – auttaako ristiriipus kaulassa, vai riittääkö, että tekee ristin merkin?”

Tämä on hyvin japanilainen kysymys. Pahojen henkien pelkääminen on siellä paljon yleisempää ja voimakkaampaa kuin Suomessa. Myös ehdotetut välineet pahoilta hengiltä suojautumiseen ovat tyypillisiä, sillä Japanissa ajatellaan usein niin, että jokin riipus tai rituaalin tekeminen auttaa.

Tähän törmäsin ensimmäisen kerran opiskellessamme kielikoulussa. Buddhalainen opettajamme kiinnitti huomiota reppuuni kiinnitettyyn ristiriipukseen ja kaulassani roikkuvaan ristikoruun. Hän kysyi pitävätkö kristityt tuollaista amulettia (japaniksi ”o-mamori”, sananmukaisesti ”suojelus”). Alkuhämmennyksestä selvittyäni yritin selittää silloisella hyvin vajavaisella kielitaidolla, että eivät ne itse asiassa ole ”o-mamori”. Kristityt eivät ajattele, että ristiriipuksissa itsessään olisi mitään suojaavia voimia. Ne vain muistuttavat meitä Jeesuksen rististä.

Myöhemmin ymmärsin, että hänen ajatuksensa oli täysin luonnollinen Japanissa kasvaneelle. Opin huomaamaan, että monien koululaisten repuissa tai kännyköissä heilui riipus, jonka ajatellaan suojelevan pahalta tai auttavan menestymään koulussa. Aikuisten laukuissa, yleensä sisäpuolella, on usein shintopyhätöstä tai buddhalaiselta temppeliltä ostettu amuletti (ks. kuva ylhäällä), jonka uskotaan tuovan taloudellista menestystä, terveyttä, onnea ihmissuhteissa tai muuta hyvää. Samoin autoissa roikkuu amuletteja tai niihin on kiinnitetty hyvän onnen tarra, jonka toivotaan varjelevan kolareilta.

Mitä sitten alun kysymykseen vastasin? – Ristiriipusta sinällään ei tarvita. Jos Jeesus on tämän kysyjän Herra, Jumalan Henki asuu hänen sydämessään ja varjelee pahoilta hengiltä. Jeesukselle on annettu kaikki valta Taivaassa ja maan päällä, ja hän varjelee omansa. Kaikilla kristityillä, Jeesukseen uskovilla on Pyhä Henki. Kerroin miten kasteessa Pyhä Henki tulee asumaan ihmisen sydämeen ja synnit saa anteeksi Jeesuksen nimessä. Ja että Jumalan Sanan kuulemisen kautta Pyhä Henki vahvistaa uskoa.

Kristillisessä uskossa ollaan henkilökohtaisessa vuorovaikutuksessa Luojamme kanssa. Ristinmerkki pelkkänä rituaalina ei auta. Mutta sen tekeminen Isän, Pojan ja Pyhän Hengen puoleen kääntyen, on avun pyytämistä Häneltä, joka on kaikkivaltias Jumala. Loppuun lisäsin linkin Bible Toolbox-sivustollemme kohtiin, jossa kerrotaan Pyhästä Hengestä ja kasteen merkityksestä. Kaikki mitä elämässämme tapahtuu on Jumalan kädessä, ei pahojen henkien.

Eräs japanilainen kristitty vastasi samaan kysymykseen mainiosti huomauttaen, että pahojen henkien päätarkoitus ei ole vahingoittaa ihmistä fyysisesti, vaan saada hänet pysymään erossa Luojamme yhteydestä. Jokin onnenpotkulta tuntuva tilanne voi tuoda mukanaan houkutuksen tehdä vastoin Jumalan tahtoa. Ja toisaalta, jotkut tämän elämän tuskat ja vaivat voivat pitää häntä lähempänä Jumalaa ja johdattaa pääsemään kerran iankaikkiseen iloon. Raamattua lukemalla oppii erottamaan Jumalan tahdon ja kiusauksen.

Minulle on tullut se vaikutelma, että viimeisen vuoden aikana japanilaisia kristittyjä on ollut vastailemassa kysymyksiin enemmän kuin ennen. Monet heistä vastaavat hyvin, Sanan mukaisesti ja viisaasti, kuten edellä mainittu henkilö teki. On valtava ilo havaita se, että kristillinen usko elää Japanissa ja että siellä on kristittyjä, jotka haluavat jakaa evankeliumia omalle kansalleen. Jotkut kertovat viettävänsä säännöllisesti aikaa kaduilla kohdaten ihmisiä evankeliumia kertoen ja kutsuen seurakuntaan. Eräs japanilainen nainen antaa joka kuukausi tietyn pienen summan Bible Toolboxin ylläpitämiseksi, koska hän on kiitollinen sen hyvistä opetuksista. Hän kirjoitti, että hän ei pelkästään itse opi sieltä, vaan ne opetukset ovat käytössä, kun hän palvelee evankeliumin eteenpäin viemisessä.

Kiitetään Jumalaa siitä:

– ”ettei kuolema eikä elämä, eivät enkelit, eivät henkivallat, ei mikään nykyinen eikä mikään tuleva eivätkä mitkään voimat, ei korkeus eikä syvyys, ei mikään luotu voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on tullut ilmi Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.” (Room. 8:38-39)

– että Japanissa on kristittyjä, joiden kynttilä ei ole vakan alla piilossa, vaan joiden kautta Jeesus-valo näkyy.