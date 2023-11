Avaamassa tietä Raamattua opettaville naisille 

Maata Näkyvissä -festareille opettajaksi kutsuttu Sarah Salzberg haluaa lopettaa Raamatun käyttämisen aseena mielipidesodissa. – Vanha testamentti näyttää Jeesuksen rakastavat kasvot.

Sarah Salzberg rakastaa cappuccinoja. Suomen matkansa alla hän on miettinyt, millainen tämä herkkujuoma mahtaa olla suomalaisittain valmistettuna.

– Vai onkohan teillä joku toinen tapa nauttia kahvia, hän pohtii kotonaan Los Angelesissa hiukan ennen kuin alkaa pakata matkalaukkuaan.

Maailma muuttuu ja ihmiset tapoineen sen mukana. Sarah rakastaa lehmänmaitoa. Hän ei olisi uskonut vaihtavansa jonain päivänä cappuccinoonsa kauramaidon. Mutta niin kävi. Tieto vaikuttaa asenteisiin.

– En ole kaivannut entiseen niin paljon kuin kuvittelin.

Yhtä itsestään selvää kuin lehmänmaito oli hänelle ennen, on ollut myös usko Raamatun ilmoittamaan Jumalaan. Tätä kulttuurimurros ei ole kuitenkaan muuttanut miksikään. Sarah kävi kristilliset koulut ja istui kirkossa joka sunnuntai. Kaikki perheenjäsenet ja ystäväpiiri olivat samanhenkistä. Lääkäri-isä opetti lapsensa ihailemaan luomistekoja.

– Nuorena en edes osannut kyseenalaistaa uskoani.

Inspiraatiota Atlantin takaa

Sarahin seurakunta kuuluu Yhdysvaltain parin miljoonan jäsenen luterilaiseen Missouri-synodiin, joka järjestää kolmen vuoden välein suuren nuorisotapahtuman. Maata Näkyvissä -festareiden järjestäjät käyvät silloin tällöin hakemassa Atlantin takaa inspiraatiota.

Vuonna 2016 tapahtuma järjestettiin New Orleansissa. Mukana olivat Sleyn nuorisotyönohjaaja Samuli Luomaranta ja festareiden projektipäällikkö Lauri Halme. Yksi tapahtuman opettajista oli Sarah Salzberg.

Puheena ei ollut lehmän eikä kauran maito, vaan sanan väärentämätön maito. Miehet innostuivat Sarahin raikkaasta ja elävästä tyylistä ja ryhtyivät rupattelemaan, voisiko hänet pyytää Turkuun varustamaan suomalaisia nuoria. Muutamaa vuotta myöhemmin festareiden projektipäällikkö Riina Halme kutsui Sarahin Suomeen.

Sarahilla on pitkä kokemus työstä nuorten parissa. Hän opettaa Vanhaa testamenttia yksityisessä luterilaisessa lukiossa Kalifornian Orangessa. Teologia on siellä kaikille pakollinen aine. Nuorisotyön lisäksi raamatunopiskelun menetelmät, media, suurtapahtumat ja naistyö ovat hänen erikoisalueitaan.

Hänen aviomiehensä Joshua Salzberg on perustanut rasisminvastaisen verkoston (Lutherans for Racial Justice), jolle Sarah tuottaa materiaalia.

Maata Näkyvissä -festarit ovat hänelle mahdollisuus juhlia sitä, että universumin luonut Jumala rakasti ihmistä niin paljon, että hän tuli ihmiseksi ja antautui löydettäväksi ihmisten kielten välityksellä.

Roolimalleja etsimässä

Teologian opettajistaan Sarah muistaa kiitollisena niitä, jotka näyttivät, ettei sanaa pidä pyrkiä hallitsemaan, vaan sitä tulee juoda niin kuin janoinen lähdevettä. Juominen tarkoittaa lukemista uudelleen ja uudelleen, mietiskellen. Juomisen lisäksi sanaa saa myös syödä kuin herkkuateriaa, jokaista suupalaa nautiskellen.

Vanhan testamentin heprean osaaminen on ollut antoisaa. Sen avulla hän on nähnyt, kuinka kaikki Genesiksestä Malakiaan liittyy yhteen. Tätä juutalaista taustaa vasten Jeesuksen syntymä, elämä, kuolema ja ylösnousemus ovat tulleet eläviksi.

Lukion viimeisellä luokalla Sarahista alkoi tuntua, että Raamattu oli niin suurenmoinen kirja, että hän haluisi paneutua siihen myös työkseen. Opettajan lahjansa hän oli tunnistanut, mutta Missouri-synodissa ei ollut naisraamatunopettajan roolimalleja.

– Naiset opettivat Raamattua vain pyhäkoulussa ja koulujen alaluokilla.

Yliopistossa eräs teologianprofessori oli kuitenkin niin innostava raamatunopettaja, että Sarah ei voinut vastustaa halua koskettaa ihmisten elämää samaan tapaan.

– Kun vastasin Pyhän Hengen kutsuun, sydämeni täytti valtava ilo, eikä se ole sammunut.

Vastaus voi odottaa

Hankalien kohtien äärellä on Sarahin mielestä parempi olla epätietoinen kuin yrittää vastata väkisin. Voimme joka tapauksessa koko ajan juhlia sitä, minkä Raamatusta voi selkeästi ymmärtää. Jumalan rakkaus, hänen halunsa olla yhteydessä ihmiseen ja johdattaa meitä ovat Raamatun kirkas viesti alusta loppuun.

Omia lapsia opettaessaan Sarah ja Joshua päättivät, että he eivät valehtele lapsilleen joulupukista eivätkä mistään muustakaan. Kahdeksan ja viisivuotiaat ovat osoittautuneet kiinnostaviksi keskustelukumppaneiksi. Sarah on saanut selittää muinaisen Lähi-idän kosmologisia käsityksiä sekä kuoleman ja ikuisuuden salaisuuksia.

– On ollut hauskaa pohtia asioita yhdessä ja osoittaa heille tällä tavalla, että heidän kysymyksensä ovat tärkeitä.

Vahvoja ja rohkeita

Sarah Salzbergin Maata Näkyvissä -festareiden lauantain ja sunnuntain raamattuopetusten teemajae on Viidennestä Mooseksen kirjasta (31:6). Hiukan ennen kuolemaansa Mooses rohkaisee kansaa jatkamaan vaellustaan kohti luvattua maata: ”Olkaa vahvoja ja rohkeita, älkää pelätkö älkääkä säikkykö noita kansoja, sillä Herra, teidän Jumalanne, kulkee teidän kanssanne. Hän ei jätä teitä yksin eikä hylkää teitä.”

Koko Raamattu on kertomus siitä, kuinka suurella intohimolla Jumala haluaa olla kansansa kanssa ja läsnä heidän kaikessa elämässään. Sarah haluaa puhua siitä, että meillä on Jumala, joka on investoinut meihin todella paljon. Niin paljon, että hän valitsi asua meidän keskellämme. Hän haluaa olla yhteydessä ja yhtä meidän kanssamme Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen kautta.

– Mutta odotapas, on vielä muutakin! Kun tulemme yhteen, Kristus tekee meissä ja meidän kauttamme eläväksi Jumalan rakastavan läsnäolon. Tämä tapahtuu, kun kokoonnumme tuhansien ihmisten kanssa Maata Näkyvissä -festareille.

Mutta se on totta myös siellä, Sarah vakuuttaa, missä ei jostain syystä ollut mahdollisuutta lähteä mukaan. Hänen läsnäolonsa yhdistää meidät.

Lue koko juttu Sanansaattajan numerosta 21/23.