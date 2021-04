”Avautui järkyttävä kärsimyksen maailma”

Raimo Mäkelä on antanut kymmenien vuosien ajan sielunhoitoa narsistien uhreille. Aihe on sanomattoman kipeä, koska pohjimmiltaan narsistia ajaa saatanallinen vallanhalu. Narsisti haluaa syöstä Jumalankin valtaistuimeltaan.

Rovasti ja teologian tohtori Raimo Mäkelä, 80, tunnetaan Suomen Raamattuopiston Säätiön pitkäaikaisena toiminnanjohtajana, mutta kenties vielä laajemmin narsismin käsitteen selittäjänä. Hänen teoksestaan Naamiona terve mieli (1997) on julkaistu 12 painosta.



Samalla viikolla, kun Naamiona terve mieli -kirjan ensimmäinen versio saapui painosta, tanskalainen vankikarkuri Steen Christensen ampui Helsingin Ullanlinnassa kaksi poliisia. Kun murhaaja oli saatu kiinni, Mäkelä katsoi televisiosta uutislähetystä, jossa tämä esiintyi.

– Ajattelin, että hyvänen aika! Komea, uljas mies.

– Ja kammottava rikollinen.

Tapaus viittasi narsistisen persoonallisuushäiriöön: ulkokuori pettää.

Tosin narsistin suhteen pettää usein myös sisin. Klassinen malli on se, että alkavassa parisuhteessa narsistinen osapuoli hurmaa toisen täydellisesti, nostaa ylös pilviin. Narsisti toimii niin, että hänen uhrinsa tuntee itsensä kaikin tavoin erityiseksi. Silmänräpäyksessä todellisuus muuttuu. Narsisti on kameleontti. Hän vetää maton uhrinsa alta. Alkaa syyllistäminen, manipulointi ja kaltoinkohtelu, jonka tuloksena uhri menettää lopulta minuutensa kokonaan. Narsisti haluaa tuhota uhrinsa. Hänen vallanhaluaan ei voi tyydyttää kukaan. Useimmiten uhri ei ymmärrä, mitä hänelle on tapahtunut. Hän saattaa syyttää itseään. Alistajakin kehottaa: mene hoitoon, olet sairas.

Mäkelän teos toi tämän kaltaiset painajaiset päivänvaloon. Se antoi monille narsistien uhreille sanat sille kärsimykselle, jolle ei aiemmin sanoja ollut.

– Yhteen aikaan minulle tuli noin kolme yhteydenottoa päivässä, Mäkelä muistaa.

Narsismin käsitteen esitti Sigmund Freud vuonna 1914. Sen taustalla oli yli 2000 vuotta vanha taru Narkissoksesta, mutta narsistin kuva piirretään myös Raamatussa. Mäkelän mukaan ”täysin kirkkaasti ja nykypäivälle relevantilla tavalla”. Sananlaskujen kirjassa kuvaillaan näin: ”Jos omahyväistä ojennat, hän pilkkaa sinua, jos jumalatonta nuhtelet, saat solvauksen. Omahyväistä älä nuhtele, hän vihastuu sinuun, nuhtele viisasta, niin hän rakastaa sinua.” (9:7–8)

– Kun aloin tutkia aihetta, tajusin, että tällaisia ihmisiä on olemassa, ja minä tunnen heitä.

