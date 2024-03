Brenner vanhempainvapaalla – Petteri Puntila sijaistaa

Tammikuun lopulla Kouvolan Kohtaamispaikan tilat siunattiin käyttöön. Tilat omistaa Kymenlaakson Kansanlähetys. Sley ja Suomen Raamattuopisto ovat mukana ja osallistuvat kuluihin. Siunaamisen toimitti Kansanlähetyksen lähetysjohtaja Daniel Nummela ja minä saarnasin. Ilta oli hieno! Paikka oli ääriään myöten täynnä, ja messun jälkeisessä juhlassa puheen pitivät esimerkiksi Kohtaamispaikka-jumalanpalvelusyhteisön puheenjohtaja Sakari Smeds, muiden järjestöjen edustajat ja kaksi yhteisön vapaaehtoista. On todella hienoa, että Kouvolan keskustassa on käytössämme hyvät tilat, jonne kokoonnutaan säännöllisesti Jumalan lahjojen äärelle!

Kotkassakin saadaan jatkossa entistä viihtyisämpi kokoontumistila, kun Kotkan Luther-salia remontoidaan. Salin ilme raikastuu rutkasti kertaheitolla. Päätekijänä on ollut kokenut maalari ja lisäksi liuta talkoolaisia, nuoret mukaan lukien. Remontin on määrä olla valmis helmikuun puolivälin paikkeilla. Silloin juhlitaan! Kouvolan Kohtaamispaikan kautta tutuksi tullut musiikkiporukka Kesäsoittajat saapuu Kotkaan, ja vietämme Riemumessua. Tämä on yhtyeelle toinen Riemumessu. Bändi on ottanut itselleen ennestään tuntemattomat laulut upeasti haltuun.

Helmikuun loppupuolella järjestämme myös yhteisen illan Kansanlähetyksen kanssa, kun Leif Nummela saapuu Sleylle puhumaan otsikolla ”Aikamme suuret haasteet”. Kotkan ja Kouvolan välimatka on autolla noin 45 minuuttia ja junalla vähän vähemmän. On ollut ilo huomata, kuinka uuden yhteistyön innostus Kouvolassa on vaikuttanut piristävästi myös ympäristöönsä. Sekä herätysliikejärjestöjen välinen yhteistyö että eri kaupunkien kristittyjen välinen yhteys on syventynyt. Osa väestä liikkuu sujuvasti kaupunkien välillä, ja uusia ystävyyksiä on syntynyt.

Minulla on upea mahdollisuus jäädä kevääksi vanhempainvapaalle yksivuotiaan tyttäremme kanssa. Osa-aikaiseksi sijaiseksi on löytynyt teologian opiskelija Petteri Puntila. Luvassa on puheita, saarnoja, opetuksia ja nuorteniltoja niin Kotkassa, Kouvolassa kuin Haminassakin. Rukoilemme Petterin alkavalle työlle Jumalan siunausta!