Credo-ohjelman kuulumisia

Credo-työn kuulumisia 1/2024

12.4.2024

Siunaan Afrikan sateita…

”Soita torstaina klo 14 niin ei vielä ole alkanut sataa”. Sain tällaisen ohjeen Whatsapilla, kun kyselin Susanilta aikaa, jolloin voisimme jutella Kenian Credo-ohjelman kuulumisista. Ymmärrän häntä hyvin, sillä sade on Keniassa joskus hyvin rankaa ja rummuttaa hurjalla voimalla peltikattoa. Eipä silloin puhelusta oikein tule mitään. Eikä oikein mistään muustakaan, paitsi istuskelusta savimajassa ja odottelusta.

Tehokkaalle länsimaalaiselle, ensi kertaa Keniaan menneelle lähetystyöntekijälle, tällainen oli 35 vuotta sitten hyvin outoa. Mielestäni sisätiloissa kyllä olisi voinut tehdä monenlaista. En vain silloin tajunnut, että sähkötön savimaja on eri asia kuin meille osoitettu betonitalo. En myöskään tajunnut, että istuskelu ja ulos sateeseen tuijottelu, juttelu toisten kanssa ja vaikkapa nokosten ottaminen ovat ihan yhtä arvokasta ja jopa tärkeämpää kuin hääräily. Onneksi nykyään voi sentään selata kännykkää…

Sateita Keniassa on siis tullut ja yleisesti ne ovat olleet tervetulleita. Maasaialueella maissi on alkanut hyvin kasvaa. Lehmillä on heinää syötäväksi. Toisaalla, varsinkin alavilla mailla ja kaupungeissa, sateet ovat yltyneet tulviksi ja saaneet paljon harmia aikaan.

Rukoillaan, että Jumalan lähettämät ja säätelemät sateet olisivat kuitenkin kenialaisille siunaukseksi ja ruokaa riittäisi niiden kasvattaman sadon muodossa.

Työllistä itse itsesi ja pärjäile

Puhelimeen kilahtaa viesti. Sijaistyttömme Paranain vuokranantajalla Nairobissa on ollut niin suuret maksurästit sähkölaitokselle, että koko taloyhtiön sähköt on katkaistu. Vuokralaiset ovat ilman sähköä. Hiilikeitin, kerosiinilamppu ja kaasukeitin ovat hätävaroina, mutta niiden kanssa ei voi tehdä etätöitä kotoa käsin. Niillä ei voi pyörittää työhuoneessa tietokonetta, nettiä, tulostinta, ladata kännykkää, läppäriä eikä niillä voi kuvata videoita, jos se on leipätyötäsi. Paranain puolison työ kävi siis mahdottomaksi ja perheen tuli tehdä nopea päätös muutosta toiseen asuntoon. Tarvittiin kuitenkin vuokravakuus. Sijaismummon (entisen sijaisäidin) sydän tietysti heltyi täällä Turussa ja perhe pääsi muutaman kympin avustuksen varassa muuttamaan ripeästi kunnolliseen asuntoon, jossa sähköt, vedet ja nettiyhteydet toimivat.

Paranai on maasainainen, joka aivan ensimmäisenä tuli mukaan Credo-ohjelmaan kauttani. Elettiin vuotta 2002. Hänen elämänsä on tällä hetkellä onnellista, vaikkakin vaatimatonta perhe-elämää Nairobin liepeillä. Elämä kantaa, vaikkei ole ollut aina helppoa. Kahdenkymmenen vuoden matka Paranain kanssa jatkuu. Nyt seuraan hänen elämäänsä kaukaa Suomesta mummon identiteetillä.

Paranai kertoi, että yliopistosta valmistuneet olivat tänä vuonna saaneet presidentiltään, William Rutolta, mielenkiintoisen viestin valmistujaispuheessa. Presidentti kehoitti yliopistosta valmistuneita työllistämään itse itsensä, sillä valtiolla ei ole tarjota heille mitään töitä. Miltähän tämä mahtoi kuulostaa opintojensa parissa vuosia puurtaneiden korvissa. Mitä heidän vanhempansa miettivät uhrattuaan suuria summia nuortensa akateemiseen koulutukseen paremman tulevaisuuden toivossa?

Inflaatio on Keniassa ollut voimakasta. Työpaikkoja ei ole. Lasten koulumaksuja haalitaan ja lainataan, jotta heillä olisi koulutuksen avulla jonkinlainen portti ulos köyhyydestä.

Tällaisina aikoina Keniassa usko unelmiin ja toivo paremmasta tulevaisuudesta ovat todella koetuksella. Usko ja luottamus Jumalan johdatukseen antaa kuitenkin hyvin monelle voimia selviytyä tiukassa arjessa päivästä toiseen. Kaikessa hiljaisuudessa kenialaiset tekevät työtään ja ovat arvostelematta maan hallitusta. Parempia päiviä odotetaan toiveikkaina.

Tytöt ovat lomalla

Credo-ohjelman tytöt ovat viimeisiä päiviä kevätlomillansa. Kaikki ovat matkustaneet kouluiltansa kotiseuduille huoltajien, sukulaisten tai naapureiden huostaan. Opinnot ovat menneet useimmilla hyvin, lähinnä keskitasoisesti. Peruskoulussa on tällä hetkellä enää neljä tyttöä. Lukiossa jatkaa 15 tyttöä, joista kaksi lukee viimeistä vuottaan siellä. Jouluna lukion päättökokeen suorittaneet tytöt saivat kohtuulliset tulokset, joilla he pääsevät ammatilliseen koulutukseen. Yliopistoon heidän pisteensä valitettavasti eivät kuitenkaan riittäneet. Juuri nyt ammatillista tutkintoa suorittaa seitsemän tyttöä. Suosittuja aloja ovat olleet sairaanhoitajan ja opettajan koulutus, varhaiskasvatus, kauneudenhoito-ja kampaamoala sekä ompelijan koulutus. Niille palveluille tietysti on aina kysyntää.

Terveysongelmia ei tytöillä kevätkaudella ole ollut, mikä on ilonaihe.

Teimme uudenlaisen haastattelukokeilun vuoden lopulla, kun kaikki tytöt kokootuivat yhteiselle Credon Raamattuleirille Kilgorikseen. Tytöt haastattelivat toisiaan ja swahilinkieliset vastaukset lähetettiin tänne Suomeen minulle suomeksi käännettäväksi. Kokeilu toimi yllättävän hyvin ja kiitos siitä kuuluu operaation paikan päällä järjestäneille Maikki ja Bob Ochiengille ja Susan Kirionkille.

Ilman sadetta mikään ei kasva. Ilman siunausta mikään ei hyödytä.

Rukousaiheita:

Kiitos sateista ja sadon kylvämisestä

Kiitos terveydestä

Susanille voimia ja viisautta tehdä kenttätyötä maasaialueella

Työtä Credo-ohjelman ammattiin valmistuneille tytöille

Kiitos, että olet mukana, tuet, rukoilet ja muistat maasaityttöjä Keniassa kanssamme!