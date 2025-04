Diakoniatyöntekijän arkea Keniassa

Maikki Ochiengin lähettikirje 4/2025

1.4.2025

Orpolapsityön diakoniatyöntekijä Mary työskentelee kolmella alueelle: Matongossa, Ekerubo Gietaissa ja Ogangossa. Näillä alueilla hän vierailee lasten kodeissa ja kouluissa. Hän pitää kotihartauksia ja raamattupiirejä sekä käy keskusteluja niin lasten kuin heidän huoltajiensa kanssa. Mary lähtee aamulla kävellen kodistaan liikenteeseen. Hän kävelee, kunnes vastaan tulee vapaa moottoripyörätaksi, jotka ovat yleisiä kulkuvälineitä maaseudulla. Joskus vapaana ei ole yhtään moottoripyörää ja silloin hän kävelee sitten vähän pidemmän matkan. Matka jatkuu pienlinja autolla (matatu) kohti lapsen kotia tai koulua. Tämän jälkeen hän taas kävelee tai käyttää moottoripyörää, sillä kodit eivät useinkaan sijaitse autoteiden vieressä, vaan pienien polkujen varrella.

Rukousta ja kohtaamisia

Kotikäynnit Mary aloittaa aina rukouksella. Vasta tämän jälkeen hän istahtaa alas joko puun varjoon tuodulle tuolille tai savimajan sisälle. Keskustelun aiheet vaihtelevat

sairauksista, murrosiän haasteista, köyhyyden aiheuttamista vaikeuksista kiitosaiheisiin, kuten koulumenestykseen tai perheen lehmälle syntyneeseen vasikkaan. Yhdessä jätetään nämä kaikki asiat Jumalalle. Saatetaan laulaa myös laulu ekegusiin kielellä. Mary kohtaa myös haasteita tehdessään työtä, erityisesti matkanteossa. Sadeaikana tiet ovat mutaisia ja liukkaita. Tällöin moottoripyörällä on hankala edetä poluilla ja kävellenkin se on vaikeata. Kuivalla kaudella on taas todella pölyistä, mikä vaikeuttaa sekin matkantekoa.

Työpäivän päätteeksi Mary kirjoittaa raportin työpäivästään ja kuukauden aluksi hän toimittaa raportin menneestä kuukaudesta Kisumussa sijaitsevaan orpotyön toimistoon. Orpotyöntiimissä työskentelee viisi diakoniatyöntekijää: Mary, Mellen, Janet, Irene ja Nancy.

Kotimaankausi

Olen saapunut Suomeen kotimaankaudelle. On hienoa, että Keniassa toimii hyvä työtiimi, joka tekee työtä orpotyönjohtaja Mollyn johdolla kotimaankauteni aikanakin. Vierailen seurakunnissa kertomassa työstäni. Olen huhtikuussa reilun viikon lomalla, mutta kalenterissani ovat myös nämä vierailut: 8-9.4 Kokkola, 22.4 Orimattila, 23.4 Tampereen Luther-talo, 24.4 Joutjärvi, 27.4 Tampere Eteläinen seurakunta, 28-29.4 Pyhäselkä. Lämmin kiitos kaikesta tuesta työllemme. Tukesi mahdollistaa Sleyn tekemän lähetystyön Keniassa.

Siunausta pääsiäisen aikaan!

Rukousaiheita

-Diakoniatyöntekijöiden työ

-Orpolapsityön tukemat perheet sekä työtiimi

-Credo-ohjelman tytöt ja diakoniatyöntekijä

-Kiitetään kaikista Kenian työalueen tukijoista

-Seurakuntavierailujen matkat ja kohtaamiset

-Kotimaankauden aikana virkistävä lomajakso

Kiitos rukouksistasi!

“Älkää te pelätkö. Minä tiedän, että te etsitte ristiinnaulittua Jeesusta. Ei hän ole täällä, hän on noussut kuolleista, niin kuin itse sanoi.” Matteus 28: 5-6

Terveisin,

Maikki