”Elämä ei ole valmis paketti”

Yksikään vanhempi ei ole turvassa siltä, että hänen lapselleen tulee vaikeuksia. Neljän pojan äiti Anna Tikkasella on yksi toive ylitse muiden: että äidit olisivat armollisia sekä itseään että toisiaan kohtaan.

”Moikka, nähdään pian! Mulla tummanvihreä takki ja harmaa mekko.” Saan viestin Anna Tikkaselta, jonka kanssa olen sopinut tapaamisen Helsingin keskustaan. Emme ole ennen tavanneet, joten tuntomerkit ovat tarpeen. Hetken kuluttua istumme juttelemassa kahvikuppeinemme kuin vanhat tutut. Huomaan, että Annassa on sellaista lämpöä, valoa ja herkkyyttä, jota ei ihmisissä läheskään joka päivä kohtaa.

Luokanopettaja Anna Tikkanen, 44, asuu perheineen Kauniaisissa. Tikkasen perhe muutti sinne kesällä 2020 Torontosta, Kanadasta. Siellä Anna, hänen puolisonsa Jussi Tikkanen ja heidän neljä poikaansa olivat asuneet kahdeksan vuotta.

Alun perin Tikkaset lähtivät Kanadaan ”vuodeksi tai kahdeksi”. Mutta kun Annan mies, joka on lääkäri, sai vakituisen apulaisprofessuurin Torontossa, perhe jäi sinne pidemmäksi aikaa.

–Kanadan vuodet olivat minulle monin tavoin merkityksellisiä. Hengellisestikin ne olivat kasvun aikaa, Anna sanoo.

Tikkaset toimivat Torontossa aktiivisesti Agricolan evankelisluterilaisessa seurakunnassa. ”Ihana seurakunta”, Anna kuvaa.

Kanadassa kaikki oli hyvin. Vuoden 2019 aikana Tikkasille tuli kuitenkin vahva tunne siitä, että he halusivat palata Suomeen.

Äitiys ei ole kilpailu

Anna haluaa pitää kiinni kiitollisuudesta ja on yrittänyt opettaa myös lapsilleen kiitollista elämänasennetta. Hän ajattelee, että kun on itse saanut paljon hyvää elämässään, on mistä jakaa hyvää toisillekin. Siksi hän toivoo, että voisi tulevaisuudessa tehdä töitä niiden perheiden kanssa, joilla on haasteita arjessaan.

Anna on iloinen siitä, että lasten kasvettua hänellä on nyt omia työhaasteita.

–Lasten kasvaminen on haikeaa. Toisaalta se on luonnollista. Nyt voin miettiä, missä Jumala voi käyttää minua ja missä voin olla hänen käsinään ja jalkoinaan, Anna miettii.

–En ajattele, että olen parempi kuin toiset vanhemmat. Toivon, että meillä olisi enemmän armollisuutta ja rakkautta toisiamme kohtaan. Ja ettemme arvostelisi toisia äitejä ja toisia vanhempia, vaan haluaisimme tukea heitä ja kulkea rinnalla.

Kaikissa perheissä, yhtä lailla kristityissä kuin kaikissa muissakin, on kaikenlaisia ongelmia. Ei niitä tarvitse peitellä.

–Ihan yhtä lailla meidän piireissämme tapahtuu kaikenlaista. Ei missään nimessä pitäisi olla niin, että me yritämme näyttää ulospäin jotain muuta kuin mitä olemme, Anna sanoo.

–Toivoisin, että kirjoitat siitä, että emme nostaisi äiteinä itseämme toistemme yläpuolelle ja pitäisi omana ansionamme sitä, millaisia lapsemme ovat. Haluamme lapsillemme parasta, mutta he syntyvät kaikki omina persooninaan. Jokaisella on oma tehtävänsä ja oma paikkansa. Emme voi äiteinä vertailla kokemuksiamme äitiydestä, koska lapset ovat niin erilaisia. Tässä meillä on kristittyinäkin paljon opittavaa.

