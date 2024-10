Elämän rajallisuus

Maikki Ochiengin lähettikirje 7

1.10.2024

Tiimimme sai muistutuksen elämän rajallisuudesta yhden orpolapsityön tukeman nuoren kuollessa sairastettuaan lyhyen ajan. Vielä paria päivää aikaisemmin keskustelimme hänestä tiimimme kokouksessa ja etsimme vertaistukea ryhmän sisältä tälle nuorelle opiskelijalle. Toisin kuitenkin sitten kävi. Jeesuksessa meillä on iankaikkinen elämä ja saamme luottaa siihen, että kohtaamme kerran Taivaan kodissa. Muistetaan Jasinterin läheisiä rukouksissamme. Kerroin elokuun kirjeessäni hankkeen kautta valmistuneiden nuorten, alumnien järjestäytymisestä. On ollut hienoa seurata, miten he ovat omasta aloitteestaan ryhtyneet keräämään varoja Jasinterin hautajaiskuluihin ja näin yhtenä isona orpotyön perheenä saamme olla saattelemassa Jasinteria.

Vierestä seuraaja ja kannustaja

Suomalainen opiskelija kysyi minulta, mikä on päätehtäväni täällä tällä hetkellä. Lähetystyössä tehtäväni on se, että mahdollisimman moni saisi oppia tuntemaan rakastavan Vapahtajan. Omassa tehtävässäni tämä monesti tarkoittaa sitä, että saan olla kannustamassa ja mahdollistamassa kenialaisten työtoverieni työtä. Saan seurata vierestä, miten hyviä työntekijöitä he ovat. Olen iloinnut erityisesti tiimimme johtajasta, Mollysta ja siitä, miten hienosti hän vie tiimiä eteenpäin. Toinen ilonaihe tänä vuonna on ollut se, miten voin vaan vierestä seurata, miten alumnit toimivat työssämme mukana. Vuosien taustatyö kantaa hedelmää, kiitos rukouksista asian puolesta!

Syyskuussa tuli täyteen 17 vuotta siitä, kun saavuin lähetystyöntekijänä Keniaan. Olen kiitollinen siitä, että olen saanut palvella kaikki nämä vuodet täällä niillä lahjoilla, jotka Jumala on minulle antanut. Näiden vuosien aikana olen ymmärtänyt mm. sen, miksi valitsin konekirjoituksen valinnaiseksi aineeksi yläasteella ainoana luokaltani. Kymmensormijärjestelmästä on ollut iso apu, kun kirjoitan viikottain kymmeniä sähköposteja.

Kiitos, että olet kulkenut matkassani mukana. Kiitos kaikesta niin taloudellisesta tuesta kuin rukouksista työni puolesta. Siunausta syyspäiviin!

Ps: Vahtikoirista olen saanut monta viestiä teiltä. Pentukoulu jatkuu edelleen. Vanha vahtikoira Tellu on kyllästynyt pentujen touhuihin ja ei jaksa sitä seurata. Hän melko nopeasti ärähtää heille ja ajaa heidät kauemmaksi. Edelleen pennut ovat täynnä energiaa puuhastaa asioita, jotka eivät olisi niin suotavia.

Rukousaiheita

-Jasinterin läheiset

-Ammattiin valmistuneiden työllistyminen

-Koko orpolapsityön työntekijätiimi

-Credo ohjelman tytöt ja diakoniatyöntekijä

-Kiitetään kaikista Kenian työalueen tukijoista

-Virkistystä vapaapäiviin

-Yamk opintojen sujuminen loppuun

-Varjelusta liikenteessä

Kiitos rukouksistasi!

“Ei kukaan muu voi pelastaa kuin hän. Mitään muta nimea, joka meidät pelastaisi, ei ole ihmisille annettu koko taivaankannen alla. ” Ap.t 4:12

Terveisin,

Maikki

Alkuperäinen lähettikirje kuvineen: https://mediakirjasto.sley.fi/2024/10/marja-ochiengin-lahettikirje-lokakuu-2024