Emme syrji tai työnnä sivuun

Kesäkuun lopussa vietettiin Pride-viikko, joka herätti mediassa keskustelua siitä, mitä kirkko tai järjestöt opettavat homoseksuaalisuudesta.

Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen (Sley) opetus seksuaalisuudesta nousee Raamatusta. Seksuaalisuus on lahja, joka koskettaa ihmisen sielua, ruumista ja henkeä. Samalla se on myös hyvin henkilökohtaista, herkkää ja haurasta.

Vaikka opetus ihmisestä Jumalan luomistyönä on merkittävä asia, ei opetus seksuaalisuudesta tule kovin usein esille tilaisuuksissamme. Jos seksuaalisuutta käsitellään, aiheesta opetetaan ikätasoisesti. Aikuisten kanssa voidaan opettaa niistä raamatunkohdista, jotka käsittelevät avioliittoa, puolisoiden vastuuta aviolitosta tai haasteista avioliitossa. Nuorille opetetaan toisen kunnioittamisesta ja seksuaalisuuden herkkyydestä. Toimiva tapa on myös kerätä anonyymisti seksuaalisuuteen liittyviä kysymyksiä, joihin työntekijät voivat vastata.

Mitä Sley opettaa homoseksuaalisuudesta?

Jumala on luonut ihmisen mieheksi sekä naiseksi ilman eriarvoisuutta. Opetamme Raamatusta nousevan evankelis-luterilaisen kirkon virallisen kannan mukaisesti, että avioliitto on miehen ja naisen välinen liitto. Tämän opetuksen mukaan homoseksuaalinen toiminta ei kuulu Jumalan luomaan järjestykseen, vaan on syntiinlankeemuksen seurausta. Syntiinlankeemus aiheutti ihmisen olemuksen ja toiminnan vääristymistä monilla tavoin myös seksuaalisuuden alueella.

Homoseksuaalisuuden toteuttamista puolustetaan toisinaan siten, että koska se voi olla synnynnäistä, sen täytyy olla oikein tai hyväksyttävää.

– Raamatullisessa teologiassa ei ole ratkaisevaa onko jokin asian synnynnäistä. Raamatun mukaan koko luomakunnan ajatellaan olevan monin tavoin vääristynyt, Sleyn kotimaantyön johtaja Juhana Tarvainen kertoo.

Raamatussa lukee homoseksuaalisuuden harjoittamisen olevan väärin. Esimerkiksi raamatunkohdissa Room. 1:23-32 ja 1. Kor. 6:9-11 Paavali tuomitsee homoseksuaalisen käyttäytymisen. Näissä kohdissa Paavali pitää homoseksuaalista toimintaa luonnonvastaisena. Tarvaisen mukaan Sleyn opetus seksuaalisuudesta ei ole muuttumassa, vaikka yleinen ilmapiiri niin kirkossa kuin yhteiskunnassa on muuttunut.

– Nykyisestä asenneilmapiiristä tai eduskunnan säätämistä laista huolimatta, kristityillä on painavampi sana, joka neuvoo ja ohjaa elämää: kristillinen opetus uskon ja elämän perusasioista, myös avioliitosta, nousee Raamatusta. Pidämme sitä Jumalan sanana, siis Jumalan puheena ihmisille. Siellä Jumala kertoo tahtonsa ja ennen kaikkea sen mitä Hän on tehnyt, jotta ihmiset pelastuisivat. Jotkut ajattelevat, että ollakseen uskottava, kirkon tulisi seurata ajan virtauksia. Kirkon perusta on kuitenkin muuttumaton Raamatun sana ja elävän Jumalan armollisuus jokaista syntistä katuvaa kohtaan. Tämä on valtavan suurta ja myös uskottava perusta kristillisen kirkon olemassaololle, ei niinkään ihmisten mielipiteiden tai ajan virtausten mukaan mielipidettään etsivä kirkko, Tarvainen sanoo.

Emme syrji tai työnnä sivuun

Tarvaisen mukaan Sleyn toimintaan ovat tervetulleita ihmiset seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta.

– Oli ihminen seksuaaliselta suuntautumiseltaan mikä tahansa, toivotamme hänet tervetulleeksi. Emme eheytä eikä tehtävämme ole muuttaa tai mestaroida toista ihmistä. Olennaisinta ei ole henkilön seksuaalinen suuntautuminen, vaan oleminen ja eläminen kristittynä, Jumalan tahtoa etsien ja siinä kilvoitellen. Jokaisen, seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta, on voitava tulla toimintaamme turvallisesti ja hyvillä mielin. Kutsumme toimintaamme, jossa voi kohdata Kristuksen ja oppia luottamaan Jumalaan, joka rakastaa jokaista erotuksetta.

— Sleyn toiminnassa ei hyväksytä häirintää, sanoja tai tekoja, eikä hengellistä väkivaltaa ja niihin puututaan, Tarvainen sanoo.

Tarvainen antaa ohjeen niille, joiden seurakunnassa, ystävä- tai lähipiirissä homoseksuaaleja.

– Jeesus lähestyi jokaista ihmistä samalla tavalla. Hän oli syntisten ystävä. Se tehtävä on nyt kirkolla ja kaikilla kristityillä. Siitä ei seuraa, että tulisi hyväksyä mitä Raamatussa sanotaan vääräksi. Raamatun kielteinen kanta homoseksuaaliseen toimintaan on ehdoton samoin kuin aviorikokseen. On hyvä muistaa, etteivät homosuhteet ole erityisen pahoja syntejä. Raamatunkohtien perusteella avionrikkoja tekee yhtä väärin kuin homosuhteessa elävä. Elämme, teemme ja toimimme väärin monissa seksuaalisuuteen liittyvissä asioissa. Onneksi Jumalan rakkaus peittää Jeesuksen sovitustyön kautta virheemme ja Jumalan armoon ja rakkauteen saa luottaa seksuaalisesta suuntauksesta riippumatta.

– Seurakunta on syntisten yhteisö ja siellä on tilaa, kertaalleen tai monesti uudelleenkin lankeaville ja kilvoitteleville ihmisille. Tarjoamme tien, jossa anteeksiantamus uudistaa ja tuo uskallusta katsoa Jumalan antamaan tulevaisuuteen.