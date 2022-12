Ensi vuonna 150-vuotias Sley: Armo kuuluu kaikille

Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys perustettiin pian 150 vuotta sitten, vuonna 1873. Evankeliumiyhdistys juhlii 150-vuotista taivaltaan vuoden 2023 aikana monin tavoin. Keväällä julkaistaan yhdessä ruotsinkielisen Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland -sisarjärjestön kanssa kirja, ja vuosi huipentuu syyskuun lopussa Helsingissä järjestettävään juhlaan.

Juhlavuotta vietetään teemalla Armo kuuluu kaikille.

– Evankelisen uskon keskiössä on alusta saakka ollut ilo siitä, että Kristus on sovittanut koko maailman ristinkuolemallaan, ja siksi ihan jokainen saa siltä seisomalta uskoa syntinsä anteeksi annetuiksi ilman mitään ehtoja. Mikä olisikaan parempi juhlavuoden teema kuin iloa täynnä oleva ”Armo kuuluu kaikille”? Me olemme syntisiä, ja me tarvitsemme armoa. Ja se on aivan kaikille tarjolla, yhdistyksen toiminnanjohtaja Tom Säilä kertoo.

Juhlaviikonloppua vietetään 29.9.–1.10.2023 Helsingin Luther-kirkolla, ja lauantaina Riemumessu saapuu Temppeliaukion kirkkoon.

Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys on herätysliikejärjestö ja Suomen evankelis-luterilaisen kirkon lähetysjärjestö. Sley rakentaa kirkkoa kotimaassa vahvan raamattukoulutuksen, kasvatustyön ja messuyhteisöjen verkoston avulla. Suomessa Sley tunnetaan myös pohjoismaiden suurimmasta kristillisestä nuorten viikonlopputapahtumasta, Maata Näkyvissä -festareista.

Kansainvälisesti Sley tekee kirkon lähetystyötä kymmenessä maassa kolmella mantereella erityisesti siellä, missä kristittyjä on vähän. Järjestö kouluttaa yhteistyökirkkojen työntekijöitä, sekä tarjoaa turvaa ja koulupaikkoja orvoille ja sotaa paenneille lapsille sekä tytöille, jotka ovat ovat paenneet ympärileikkauksia ja pakkoavioliittoja. Työ tapahtuu yhteistyössä paikallisten kirkkojen kanssa, jotta osaaminen ja resurssit jäävät paikallisten kristittyjen käsiin.

Evankelinen herätysliike syntyi 1840-luvulla pastori Fredrik Gabriel Hedbergin löydettyä Raamatun lupaaman varmuuden pelastuksesta Kristuksen ristintyön vuoksi. Sley perustettiin 13.11.1873 erityisesti kustantamaan ja levittämään luterilaista kirjallisuutta. Sley on mm. kustantanut ja julkaissut Evankelis-luterilaisen kirkon tunnustuskirjat.

