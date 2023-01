Entinen feministi 

Soili Haverinen on Sleyn Helsingin Luther-kirkon teologi ja hänen puolisonsa Martti Haverinen on kirkon pastori. Kirkolliskokouksessa vaikuttamisen lisäksi hän toimii Helsingin hiippakuntavaltuustossa, kirkkovaltuutettuna Vantaan seurakuntayhtymässä sekä Tikkurilan seurakuntaneuvostossa.

”Kiintiönainen”

Hän on sitä mieltä, että isän kasvattamana naisena hänen on ollut helppo olla mukana herätysliikepiireissä, missä hän on usein ollut ainoa nainen reilusti itseään vanhempien miesten joukossa. Haverinen sanookin hymyillen, että hänen on tehnyt mieli vitsinä teettää itselleen paita, jossa lukee ”kiintiönainen”. Yksi nainenhan on aina ollut hyvä pyytää mukaan, jottei jokin asioista päättävä konservatiivikristittyjen porukka olisi ”all-male panel”, vain miehistä koostuva joukko.