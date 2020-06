Evankeliumijuhla päättyi eilen – edelleen katsottavissa verkossa. Turussa nähdään 2021!

Suomen luterilaisen evankeliumiyhdistyksen vuosittainen kesäjuhla Evankeliumijuhla järjestettiin tänä vuonna teemalla ”Juhla, jota ei peruta”. Juhla toteutettiin koronaviruspandemian vuoksi YouTubessa verkkolähetyksenä. Pääjuhla, nuortenjuhla ja lastenjuhla koostui yhteensä 19 lähetyksestä. Juhla alkoi perjantaina kello 18 ja päättyi sunnuntaina kello 14.30.

Viikonlopun aikana juhlalähetyksille koostui katsomistunteja hieman yli 10.000 tuntia. Juhlalähetyksiä katsottiin viikonlopun aikana yli 43 tuhatta kertaa. Kaikki juhlalähetykset ovat edelleen katsottavissa osoitteessa www.evankeliumijuhla.fi.

Juhlan päättäneessä sunnuntaipäivän ohjelmassa kuultiin Mikkelin piispa Seppo Häkkisen raamattuopetus otsikolla ”Hyvät olivat juhlat, mutta parempiin on päästävä”. Piispa Häkkinen opetti taivaan merkityksestä kristityn elämässä: ”Taivaaseen on olemassa tie, jonka Jeesus on valmistanut. Hän on itse tie taivaaseen. Hän on lunastanut meidät kaiken pahan vallasta ja avannut meille näin tien taivaaseen.”

Piispa vertasi kristityn odottamaa taivasta kotiin, jossa on paikalla rakkaat ihmiset, eikä ihmisen tarvitse esittää muuta kuin hän on. ”Kristittyinä olemme elämämme mittaisella matkalla, jossa päämääränä on taivas. Yksikään koti maan päällä ei kestä ikuisesti, mutta taivaan koti on pysyvä ja sinne Jeesus on mennyt valmistamaan meille paikan”, piispa Häkkinen sanoi.

Ohjelmassa oli myös Helsingin Luther-kirkon teologi Soili Haverisen puhe. Haverinen puhui taivaassa pidettävistä juhlista, joita ei koskaan peruta. ”Näistä juhlista sinun ei tarvitse stressata. Kaikki on nimittäin valmiina, ja kustannukset Jeesus on maksanut omalla verellään ristillä. Sinun osuutesi on levätä. Jeesuksen omana et ole matkalla kohti kuolemaa vaan iankaikkista juhlaa”, Haverinen painotti.

Vuoden 2020 Evankeliumijuhla päättyi toiveikkaissa tunnelmissa Turun Mikaelinseurakunnan kirkkoherra Jouni Lehikoisen kutsuun vuoden 2021 Evankeliumijuhlaan Turkuun:

”Ensi kesänä saamme, jos Jumala suo, viettää Turussa Evankeliumijuhlaa. Ensi vuosi on myöskin Mikaelinseurakunnan 100-vuotisjuhlavuosi. Meillä on siis paljon juhlimisen aihetta, mutta suurin juhlan aihe on siinä, mitä Jeesus on meidän puolestamme tehnyt. Saakoon tämä juhlavuosi olla sellainen, joka kiinnittää meidät yhä lujemmin Kristukseen ja suuntaa katseemme siihen toivoon, joka ulottuu taivaaseen asti”, Lehikoinen sanoi.