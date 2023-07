Evankeliumijuhla Toholammilla on alkanut

Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen valtakunnallinen Evankeliumijuhla on alkanut. Tänä vuonna Evankeliumijuhla järjestetään Keski-Pohjanmaalla Toholammilla. Juhlan järjestävät yhdessä Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen kanssa Toholammin seurakunta ja Toholammin kunta. Lisäksi juhlaa tukemassa on joukko yrityksiä.

Ensimmäinen juhlapäivä saatiin avata poutaisessa, mutta tuulisessa säässä. Seurakunnan ja kunnan tervehdysten myötä avattu juhla tarjosi väelle mm. Antti Koskenniemen raamattuopetuksen, Teija Siirtolan johdolla gospelkuoro Riemun konsertin. Koko juhlakansa kokoontui yhteen Pyhä-messuun. Pyhä-messu on Maksetut Viulut -yhtyeen säveltämä messu. Päivä päättyi iloiseen iltajuhlaan.

Perjantaipäivä kokosi Toholammille 2 000 juhlavierasta.

– Olen todella iloinen, että väki on lähtenyt liikkeelle poikkeusvuosien jälkeen. Viime vuonnakin oli jo hyvä vuosi, mutta nyt näyttää, että tulee entistä parempi. Hienoa, että liikkeellä on paljon nuoria ja nuoria perheitä. Väki ollut iloista ja juhlan rakentajat ovat olleet iloisia. Väkeä on tullut enemmän kuin perjantaille uskallettiin odottaa, juhlan projektipäällikkö Hannu Kippo summaa päivää.

Evankeliumijuhla jatkuu huomenna lauantaina. Ohjelman löydät osoitteesta www.evankeliumijuhla.fi/paajuhla

Kuva: Antti Koskela