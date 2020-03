Evankeliumijuhla Turussa siirtyy vuoteen 2021 – tänäkin kesänä tapahtuu

Tahdomme varmistaa valtakunnallisen Evankeliumijuhlan kaikille turvallisena yhteisenä juhlana. Evankeliumiyhdistys on yhdessä Turun Mikaelinseurakunnan kanssa päättänyt, että koronaepidemian vuoksi Evankeliumijuhla Turun Messukeskuksessa siirtyy kesään 2021. Juhlaa vietetään 2.–4.7.2021.

Moni on tehnyt suunnitelmia Evankeliumijuhlaan lähdöstä. Moni on myös rukoillut juhlan puolesta ja tehnyt töitä sen eteen. Se ei ole valunut hukkaan: yhdessä jatkamme kohti vuoden 2021 Turun Evankeliumijuhlaa.

Kesällä 2020 juhannuksen jälkeisenä viikonloppuna järjestetään kuitenkin toisenlainen juhla niin, että juhlavieraiden on siihen turvallista osallistua kesäkuussa vallitsevassa tilanteessa. Tänä kesänä on varmaa, että Evankeliumijuhlaan voit osallistua esimerkiksi radion tai internetin äärellä vaikkapa parvekkeella, laiturinnokassa tai saunanportailla.

Kuinka voimme väittää Evankeliumijuhlan teeman sanoin: ”Kaikki on hyvin”, kun epidemia uhkaa ja monien elämä on vaakalaudalla? Juhlan teema on ajankohtaisempi kuin koskaan. ”Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan tietoon. Silloin Jumalan rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne, niin että pysytte Kristuksessa Jeesuksessa.” (Fil. 4:6–7) Kristuksessa Jeesuksessa Kaikki on hyvin.