Evankeliumijuhlan ohjelma on julkaistu

Valtakunnallista Evankeliumijuhlaa 2021 vietetään 2.–4.7. Turussa yhdessä satavuotisjuhlaansa viettävän Turun Mikaelinseurakunnan kanssa. Juhlaa vietetään teemalla ”Kaikki on hyvin”. Vallitsevasta koronavirustilanteesta johtuen emme tiedä vielä, millä tavoin juhlaan osallistuminen paikan päällä on mahdollista, mutta koko pääjuhla ja monin osin muukin juhlaohjelma nuorille ja lapsille on suunniteltu siten, että siihen voi ottaa osaa mistä tahansa. Kun kesäkuun aikana tiedämme, millä tavoin juhlaan voi paikan päällä osallistua, tiedotamme varattavissa olevista paikoista lisää Evankeliumijuhlan verkkosivulla.

– Juhlaohjelma on monipuolinen ja toivotankin sinut lämpimästi tervetulleeksi mukaan yhteiseen Evankeliumijuhlaan. On hienoa saada kutsua sinut mukaan, vaikka emme vielä tiedäkään, millaisessa maailmassa tuolloin heinäkuun alussa elämme, juhlan projektipäällikkö Lukas Brenner kutsuu.

Ohjelman löydät verkkosivuilta www.evankeliumijuhla.fi