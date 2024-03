Evankeliumijuhlan ohjelma on julkistettu – majoitusmyynti alkaa 2.4

Pohjois-Pohjanmaalla Oulaisissa valmistellaan vauhdilla kesän suurinta tapahtumaa. Juhannuksen jälkeisenä viikonloppuna kirkon seudun valtaa valtakunnallinen Evankeliumijuhla, jossa on ohjelmaa kaikenikäisille. Juhlan tunnus Sinut myös on armahdettu on otettu 150-vuotisjuhlaansa viettävästä Siionin kanteleesta.

Oulaisten kirkkoherra Matti Hirvilammi iloitsee tulevasta juhlasta.

– On hienoa, että saamme Evankeliumijuhlan tänne. Erityisen hienoa on se, että tähän samaan tapahtumaan Oulaisissa mahtuu useampi juhlavuosi. Siionin kannel täyttää 150 vuotta, koko perheen Riemumessu viettää 30-vuotisjuhlaa ja sen kuuluisaksi tehnyt The Road-yhtye nelikymppisiä, Hirvilammi myhäilee.

Oulaisten kirkon välittömään läheisyyteen rakentuvalla juhlakentällä kokoonnutaan kuulemaan seurapuheita ja raamattuopetuksia, joita pitävät mm. Jukka Norvanto ja Sleyn hallituksen pj. Sari Mäkimattila. Rakkaan laulukirjan Siionin kanteleen juhlavuosi elää vahvasti mukana viikonlopun eri tilaisuuksissa, erityisesti sen kunniaksi järjestetyssä seminaarissa. Musiikkikattaus on muutenkin laaja ja monipuolinen. Paikallista väriä on luvassa mm. perjantai-illan konsertissa, jossa oulaistelaislähtöiset nuoret musiikkiammattilaiset Ida Elina, Tomi ja Juho Punkeri musisoivat.

Myös lähetystyö näkyy ja kuuluu Evankeliumijuhlassa. Viikonlopun aikana on useita mahdollisuuksia tavata eri puolilla maailmaa työskenteleviä Sleyn lähettejä ja saada tietoa lähetyskentiltä. Sunnuntain pääjuhlassa siunataan matkaan uudet ja uudelle kaudelle lähtevät lähetit.

Tällä kertaa harvinaisen pitkällä pohjoisessa järjestettävä Evankeliumijuhla tarjoaa mahdollisuuden myös paikalliselle väelle tulla tutustumaan yhteen Suomen vanhimmista ja perinteikkäimmistä herätysliikkeistä. Kauempaa saapuville on tarjolla hyvät junayhteydet suoraan Oulaisiin ja monen tasoista majoitusta Oulaisissa ja lähiseudulla. Kaikki kiinnostuneet kutsutaan paikalle nauttimaan avaran armollisesta evankeliumin julistuksesta, rennosta festaritunnelmasta, monenlaisesta musiikista ja kesäherkuista.

Lue lisää ja 2.4. alkaen varaa myös majoitus www.evankeliumijuhla.fi